Pernille Rosenkrantz-Theil har altid haft et nært forhold til sine forældre, og nu har hun taget en livsændrende beslutning.

Det socialdemokratiske folketingsmedlem og hendes to børn er 1. april flyttet ind i et større hus i Brønshøj ved København, for hun har besluttet, at der skal tilføjes to navne mere på dørskiltet. De er nemlig flyttet sammen med hendes forældre.

»Det har været min drøm i mange år, at vi flyttede sammen, for jeg tænkte, at det simpelthen kunne være så hyggeligt,« siger hun til B.T., da vi møder hende på en café i hendes kvarter til et åbenhjertigt interview.

42-årige Pernille Rosenkrantz-Theil blev skilt i 2014 fra Mikkel Hansen, som hun har børnene Vito og Vigga med. Et par år efter slog hun pjalterne sammen med Rune Baastrup, og de flyttede ind med deres børn i en fælles lejlighed på Frederiksberg. Men efter at forholdet endte, var hun alene med børnene igen. Nu står socialdemokraten så ved endnu en korsvej i sit liv. Men grunden er måske lidt overraskende.

Pernilles blå bog: Født: 17. januar 1977 i Skælskør (42 år)



Beskæftigelse: Valgt som folketingsmedlem for Socialdemokratiet siden 2011. Ordførerskaber: Socialordfører og medlem for Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Uddannelse: Statskundskab fra Københavns Universitet.



Privat: Bor i Brønshøj med hendes forældre og to børn, Vito og Vigga. Hun har desuden en udeboende plejesøn, som hedder Haben.



Kultur: Pernille Rosenkrantz-Theil er brugt som forlæg for karakteren Anne-Sofie Lindencrone i tv-serien Borgen.

Hun er også paneldeltager i det populære radioprogram Mads Og Monopolet på P3.

»For mig handler det ikke om hverken børnepasning eller rengøringshjælp, men det handler om, at der altid er nogen at komme hjem til,« siger hun.

Medlemmerne af Rosenkrantz-Theil-familien har boet i Brønshøj de seneste år, men det er første gang, at hele familien er samlet under samme tag i bydelen. Det skete, da de overtog nøglerne til deres nye fælles hjem den 1 april.

»Vi var faktisk ved at skrinlægge projektet, for det kunne ikke lade sig gøre at finde et hus, hvor vi kunne bo på hver vores etage, og ellers var det enten for småt, for stort eller dyrt,« siger hun og fortsætter:

»Det lykkedes så til sidst, da min søn gik ind på boligsiden og fandt et hus. Så gik han og min far sammen om at overtale mig til det, og det lykkedes,« siger hun.

Antal af sammenboende familier: Statistikken er lavet ud fra antal af husstande, hvor der bor mere end en familie.

Der er beregnet med 6 personer eller mere på ejendommen, og derudover at der er to børn i konstellationen.



2015: 3.539

2016: 3.841

2017: 4.025

2018: 4.131

2019: 4.184 Kilde: Danmarks Statistik.

Socialdemokraten og de øvrige familiemedlemmer har faktisk tilsluttet sig en populær tendens, for antallet af husstande med mere end en familie er steget med 44 pct. de seneste 10 år ifølge Danmarks Statistik. Og som det er med alle store tendenser, så har der været mange reaktioner på familiens beslutning.

»Flere har sagt, at de ville ønske, at det kunne lade sig gøre, men at de simpelthen ikke ville kunne holde ud at bo med deres forældre eller svigerforældre, og det forstår jeg godt,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun anerkender nemlig, at der skal et specielt forhold til, for at man kan bo sammen, og det er meget tydeligt at se på folks reaktion, om de har sådan et forhold til deres forældre, mener hun.

»Hvis man har et meget nært forhold, som vi har, så giver det jo et fantastisk fællesskab, som vores familie vinder rigtig meget på,« siger hun.

Pernille Rosenkrantz-Theil bor i Brønshøj med sin familie. Foto: Claus Bech Vis mere Pernille Rosenkrantz-Theil bor i Brønshøj med sin familie. Foto: Claus Bech

Men de sidder dog ikke lårene af hinanden. Familierne har separate husholdninger, og Pernille har et stort behov for at være alene med sine børn, når de er hos hende. Familiekollektivet handler i stedet om fællesspisning, kaffeslabberas og at børnene kan løbe op ad trappen, når de savner mormor og morfar.

Men de fleste forandringer kræver tilpasning, og familien har da også fået en lille snak eller to om det der med grænser.

»Både mine forældre og jeg er meget private mennesker, selvom det kan virke lidt mærkeligt, når man bor i et kollektiv. Og fordi vi ved det om hinanden, så har vi konstateret, at man vader ikke bare ind. Så ville jeg få pip allerede efter en weekend,« siger hun.

Om der skal tilføjes endnu et navn til dørskiltet, vil vise sig, for Pernille afslørede for nylig i 'Mads og Monopolet', at hun har fået en kæreste. Nu fortæller hun til B.T., at de har været kærester i halvandet år. Men det er også alt, hun vil røbe om sin forelskelse.

»Jeg tror, at der er en ting, jeg har konstateret hen over årene, og det er det der med 'altid' og 'aldrig'. Det er en skæg størrelse. Jeg vil hellere lade tiden vise,« siger hun.