Statsminister Mette Frederiksen (S) slog i sin tale ved Folketingets åbning i januar fast, at handicappede skal mærke, at samfundet hjælper dem.

Men nu erkender socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at der er »rigtig lang vej« til at nå, hvad statsministeren ellers for kun lidt over en måned siden lovede.

Det kom frem, da Pernille Rosenkrantz-Theil torsdag var i samråd på Christiansborg.

Socialministeren var kaldt i samråd, efter B.T. har afdækket, at halvdelen af den nye SVM-regerings meget omtalte julehjælp på 50 millioner kroner til de fattigste, allerede var lovet til handicappede. Først efter B.T.s dækning blev nye 50 millioner fundet til de handicappede.

I samrådet erkendte Pernille Rosenkrantz-Theil igen og igen, at handicappede slet ikke har de forhold, som de fortjener her i Danmark, og der er brug for at gøre meget mere for for at hjælp dem.

Helt konkret skal der laves en specialeplan for, hvordan folk med handicap får en bedre støtte af dygtige fagfolk med den rette viden, og så skal handicappede have bedre hjælp til at få et arbejde.

Til sidst i samrådet, hvor B.T.s reporter var til stede, stillede SFs handicapordfører, Charlotte Broman Mølbæk, følgende spørgsmål til socialministeren:

»Vi har ventet så lang tid, og tingene er kørt så meget af sporet, så vil vi kunne forvente i den nærmere fremtid, at vi kommer i gang med det her arbejde, for der står virkeligt mange mennesker derude, der er ved fuldstændig at miste tilliden til og tiltroen til, at vi vil dem det godt?«

Pernille Rosenkrantz-Theil svarede, at hun ville ønske, at hun havde en tryllestav, så hun kunne sige »bum«, og så var forholdende bedre for handicappede.

Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) forklarer nu, at det statsministeren i januar sagde skulle ske, vil tage rigtig lang tid.

»Det ville bare være ret godt, og der er jo et eller andet i, at hvis man slår noget relativt stort brød op i forhold til, at der er rigtig mange ting, man gerne vil kigge på, så vil man simpelthen lyve over for folk, hvis man siger, at det kan vi ligesom bare klare i morgen. Bum. Færdigbagt. Alt er lavet. Det kan man ikke,« svarede ministeren.

Og det er herefter, at hun kommer med en henvisning til statsministerens åbningstale i Folketinget, der fandt sted den 17. januar.

»Jeg mener, der skal store forandringer til, hvis man skal leve op til det, statsministeren åbnede på i åbningstalen, altså at borgere med handicap skal mærke, de bor i et velfærdssamfund, for det kan man ikke i dag. Der er rigtig lang vej igen,« sagde socialministeren og tilføjede:

»Derfor vil jeg ikke give indtryk af, at det er noget, vi kan ændre på fra i dag til i morgen, for det kan vi ikke. Det kommer vi simpelthen ikke til at kunne, der er lang vej, til vi har noget, der har den værdighed, resten af vores velfærdssamfund kan levere.«

I sin tale i Folketinget nævnte Mette Frederiksen, at danskere med et alvorligt handicap har brug for, at de bliver hjulpet af velfærdssamfundet.

»Ikke alle kan arbejde. Jer, der er ramt af sygdom. Lever med et alvorligt handicap. Eller bare har mistet fodfæstet i tilværelsen for en stund. I skal mærke, at velfærdssamfundet griber jer,« sagde Mette Frederiksen helt konkret i åbningstalen.

Men det mener Pernille Rosenkrantz-Theil altså vil tage lang tid at sørge for, og det vil kræve store forandringer.

Pernille Rosenkrantz-Theil, du sagde i samrådet, at der er lang vej til at nå det, Mette Frederiksen sagde i åbningstalen om handicappde i velfærdssamfundet. Kan du uddybe det?

»Ja, det kan jeg godt. Rigtig mange borgere med handicap har en oplevelse af at skulle kæmpe fra tue til tue, samtidig med kommunerne har en oplevelse af, at det er helt uregerligt på økonomisiden. Simpelthen fordi nogen af de her meget dyre ordninger kan vælte en hel kommunes økonomi,« siger ministeren og fortsætter:

»Det vil sige, at både borgerne og kommunerne, der står med hele fællesskabets økonomi og skal have det hele til at hænge sammen, de har en oplevelse af, at det ikke duer, sådan som det er nu. Det skal vi selvfølgelig tage meget alvorligt, og det ansvar ligger på Christiansborg.«

SFs handicapordfører, Charlotte Broman Mølbæk, mener, at socialministeren endelig siger, hvad Mette Frederiksen burde have erkendt, da hun sagde, at handicappede skal mærke, at velfærdssamfundet »griber dem«.

»Der er lang vej, fordi vi har siddet på hænderne i alt for lang tid. Det her er ikke en ny ting, og det er derfor, jeg er ret utålmodig med at få ministeren til at sige, hvornår vi kommer i gang med arbejdet,« siger hun.

Pernille Rosenkrantz-Theil, hvornår kommer der handling, så de handicappede får bedre forhold?

»Det kommer til at komme drypvis. Det er nogen kæmpe ting, der skal kigges på. Den her regering kommer til at tage kæmp skridt på hanciapområdet, det fortjener de,« svarer ministeren.

