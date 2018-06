For den rufferisigtede tidligere lokalpolitiker i Syddjurs, Per Zeidler, var det ikke ussel mammon, der drev ham til at arrangere gangbang-fester.

Medierne gik i selvsving med deres egne opdigtede historier, og folkedomstolen fulgte efter med fordømmelser i tiden efter, at Per Zeidler i november blev konfronteret af Århus Stiftstidende for rullende kameraer foran forsamlingshuset i Ammitsbøll ved Vejle, hvor han netop havde været til en gangbang-fest. Det fortæller han selv i det sidste af tre interview med Adresseavisen Syddjurs.

Men, hvis man tror, det var jagten på lettjente penge, der drev Per Zeidler, tager man fejl. Det handlede om seksuel frihed.

»Jeg har altid haft en stor seksuel appetit, så for mig var det et frirum. Det var mental hygiejne for mig i forhold til mit politiske virke. Jeg mener ikke, at det er gået ud over mit arbejde i byrådet, hvor jeg var en af de oftest fremmødte, ud af 52 byrådsmøder er jeg fremmødt de 47 gange, og jeg mener heller ikke, at man skal lægge bånd på sig selv, bare fordi man er politiker. Skal man virkelig dømmes på det her, bare fordi, man er politiker...?,« spørger han.



Hvorvidt Per Zeidler bliver dømt er stadig uvist. Status i sagen er, at han stadig under mistanke og sigtet for rufferi. Østjyllands Politi ønsker ikke at oplyse over for B.T., hvorvidt han er afhørt, men bekræfter i en e-mail, at ingen endnu er tiltalt i sagen.

Undervejs tænkte han ikke over, at familien kunne blive inddraget, fortæller han - men det blev den. I dag har han ingen kontakt med sin ene søn, ligesom han er blevet skilt. I et interview med DR2s Temalørdag 'Når pikken bestemmer' i april erkendte Per Zeidler, at han også selv har deltaget i gangbang-festerne - noget, han ellers i første omgang ikke ville bekræfte.