Tilbage i 2010 mistede den tidligere konservative profil Per Stig Møller sin søn - 44-årige Asger Stig Møller.

Per Stig Møller og sønnen havde i mange år ikke ret meget med hinanden at gøre. Det skyldtes blandt andet, at Asger Stig Møller ikke billigede sin konservative familie, hvilket han skrev den selvbiografiske bog 'Patient 0's tilståelser' om.

Netop kritikken af Møller-familien i sønnens bog havde Per Stig Møller det svært med. Det fortæller han i en podcast for Euroman.

Podcasten omhandler danske politiske dynastier. Og her kommer interviewer Knud Brix ind på Per Stig Møllers søn.

For efter Asger Stig Møllers tidlige død er der nemlig ikke nogen til at føre Møller-klanens virke i dansk politik videre - dette efter en årrække med Per Stig Møller, Per Stig Møllers forældre og onkel, der alle var fremtrædende konservative politikere.

Og det ærgrer 77-årige Per Stig Møller, fortæller han.

Dernæst kommer de også ind på den selvbiografiske bog, som sønnen, der var en militant BZ'er, alkoholiker, forfatter og psykiatrisk patient, skrev.

På tidspunktet følte Per Stig Møller nemlig ikke, at han kunne gå ud og undsige indholdet offentligt.

Det skyldtes, at han ikke ønskede at forværre situationen ved at tage et offentligt opgør med sin søn. I stedet fortalte han sønnen en-til-en, hvad han mente.

»Ja, men det er betingelserne. Sådan er det jo. Man skal hele tiden tænke over, om man gør ondt værre. Eller skal man leve med det, ikke? Og der var jo ingen grund til, at jeg tog en konflikt med ham om det. Jeg fortalte ham, hvad jeg mente om det, og det var så det,« siger Per Stig Møller.

Han fortæller videre, at der ikke var tale om had eller et familieopgør mellem dem, og han derfor ikke ønskede at gå ud med sin kritik offentligt.

Inden Asger Stig Møllers tidlige død nåede han og faderen dog at blive forsonet, har Per Stig Møller tidligere fortalt.