Når den amerikanske præsident, Donald Trump, besøger Danmark til september, får Mette Frederiksen sin sag for.

Det vurderer forhenværende K-formand Per Stig Møller.

»Trump er meget vanskelig. Der er ikke mange, der har kunne få ham til at ændre sine synspunkter, så det bliver en svær opgave for Mette Frederiksen,« siger Per Stig Møller til B.T.

Per Stig Møller var udenrigsminister, da den daværende præsident George W. Bush besøgte Danmark i 2005.

Han vurderer, at Mette Frederiksen har nogle helt andre udfordringer i mødet med den amerikanske præsident, end daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen havde i 2005, fordi Fogh havde en relation til Bush.

»Nu kender Mette Frederiksen jo ikke Trump. Vi kendte Bush, og det gav en helt anden stemning til arrangemenet. Når Trump og Mette Frederiksen skal mødes, skal hun først skyde sig ind på ham,« siger han og fortsætter med et godt råd til statsministeren:

»Man skal have overskud og også kunne smalltalke, så man ikke bare går til biddet med det samme. Det kræver meget«.

Per Stig Møller mener, at man ikke skal undervurdere vigtigheden af, at der er god stemning mellem Donald Trump og Mette Frederiksen:

Mette Frederiksen får sin sag for, når hun skal møde den amerikanske præsident, Donald Trump, for første gang til september, mener tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Foto: Jens Schlueter

»Det er meget, meget vigtigt at få udviklet en god stemning - især, når man ikke har mødt hinanden før - for man kommer til at mødes igen i forbindelse med konkrete sager i fremtiden, og der er det meget vigtigt med diplomatiet,« siger han.

Når Donald Trump sætter fødderne på dansk jord den 2. september, vil det være det første officielle statsbesøg af en amerikansk præsident siden Bill Clinton i 1997.

Siden har George W. Bush aflagt Danmark et officielt besøg, og Barack Obama besøgte Danmark i 2009 i forbindelse med COP15 og et IOC-møde.

Og mødet mellem den amerikanske præsident og Statsministeren er vigtigt, siger Per Stig Møller:

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Man får en større forståelse for hinanden. Donald Trump kan argumentere for de ting, som vi i Danmark finder kritisable, og det giver os mulighed for at forstå hans rationale,« siger han og fortsætter:

»Trump kan samtidig få forståelse for, hvordan vi i Danmark ser på tingene. For eksempel vigtigheden af EU, som han er så skeptisk overfor«.

Per Stig Møller påpeger, at Mette Frederiksens vigtigste opgave i forbindelse med Donald Trumps besøg i Danmark er, at hun får leveret de budskaber, der er vigtigst:

»Statsministeren skal være godt inde i sagerne, og hun skal vide, hvad hun gerne vil opnå i samtalen med Trump. Hun har ikke tid til at tale om 100 emner, men skal kun videregive de vigtigste danske meldinger til amerikanerne«.