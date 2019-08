Gennem knap et årti var han som Danmarks udenrigsminister med til at etablere det stærke og tætte forhold til USA, vi i kongeriget med stolthed længe har brystet os af.

Per Stig Møller ved derfor om nogen, hvor alvorligt det er, når den amerikanske præsident pludselig aflyser sit statsbesøg i Danmark. For det er ingenlunde gavnligt for den velplejede relation.

»Forholdet til USA lider jo skade, fordi alle ryster på hovedet af amerikanerne. Den amerikanske ambassade får et kolossalt arbejde i at få visket det grimme indtryk væk,« siger han og fortsætter:

»Det er skidt for forholdet mellem Danmark og USA, men det er amerikanerne, som har en diplomatisk krise. Den amerikanske udenrigstjeneste har et problem, fordi Trump først inviterer sig selv og så aflyser. Det lægger man jo også mærke til i andre lande, og her vil man spørge sig selv - hvad skal man regne med, når han udtaler sig?«

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Arkivfoto Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Arkivfoto Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Per Stig Møller var udenrigsminister i Anders Fogh Rasmussens regering i 2001 og sad således på posten, da beslutningerne om at sende danske soldater til Afghanistan og Irak blev truffet.

Begge krigsdeltagelser er sket under tæt samarbejde med USA.

Det tætte forhold ser dog nu ud til at blive sat under prøve.

»Vi havde jo et fremragende samarbejde med USA. Men at forestille sig at kunne købe Grønland er jo på månen,« siger Per Stig Møller og fortsætter:

»Det pinlige ved det her er jo, at manden først inviterer sig selv. Så lader han sive, at han vil købe Grønland - det bekræfter han så - og bliver så fornærmet, da det står klart, at det ikke er muligt at købe Grønland. Og så melder han afbud.«

Normal diplomatisk skik ville sige, at Donald Trump havde gennnemført statsbesøget uanset, at statsminister Mette Frederiksen havde gjort det klart, at Grønland ikke kan købes. Men sådan blev det altså ikke.

»Der er masser af andre ting at tale om. Han burde jo have sagt: ‘ok, den ide flyver ikke, men nu tager vi besøget,’« siger Per Stig Møller.

US President Donald Trump speaks to the press before boarding Air Force One in Morristown, New Jersey, on August 18, 2019. (Photo by Nicholas Kamm / AFP) Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere US President Donald Trump speaks to the press before boarding Air Force One in Morristown, New Jersey, on August 18, 2019. (Photo by Nicholas Kamm / AFP) Foto: NICHOLAS KAMM

Han mener, at Danmark fra officielt hold nu må træde varsomt for ikke at jokke Donald Trump over tæerne.

»Vi er kommet i Trumps synsfelt, og vi skal undgå, at Trump nu ikke går videre og siger, at nu skal der eksempelvis mere told på varer fra Danmark, og hvis vi ikke betaler to procent til NATO, så sker der ting og sager.«

Derfor lyder rådet fra den erfarne politiker, at diplomaterne i Udenrigsministeriet tager en dyb indånding og undgår at puste til ilden.

»Man kan kun tage til efterretning, at han ikke kommer. Man kan ikke skælde ud offentligt. Det ville ikke gøre situationen bedre. Der er jo også en dag i morgen, og så må man tale med ham en anden god gang,« siger Per Stig Møller.

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen kalder på Twitter præsident Trumps udskydelse af statsbesøget i Danmark et 'tilbageslag for vores landes diplomatiske relationer, men det vil måske være for det bedste.'