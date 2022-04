3Fs tidligere formand mister endnu en bestyrelsespost. Der er tale om bestyrelsesposten i det offentlige energiselskab Evida, hvor bestyrelsen netop har bekendtgjort ved generalforsamlingen, at Per Christensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

I stedet indstilles den nye formand for 3F Henning Overgaard til bestyrelsen.

B.T. er torsdag formiddag til stede digitalt på Evidas generalforsamling og kan derfor oplyse, at Per Christensen udtræder af bestyrelsen. Der er ikke givet nogen begrundelse for hans valg.

Tirsdag udtrådte Per Christensen også af en bestyrelse, nemlig den statsligt ejede virksomhed Sund & Bælt.

Per Christensen mistede sin post som forbundsformand i 3F, da B.T. afslørede at han gennem adskillige år og over to omgange havde levet et spektakulært dobbeltliv.

Per Christensen havde to gange i sit liv levet sammen med to kvinder, som ikke vidste, at formanden havde en anden partner. Han levede altså levede et dobbeltliv med to partnere, to sæt bonusbørn, to omgangskredse, to steder han sov og opholdt sig uden de to liv havde kontakt til hinanden.

B.T. bragte afsløringen 21. januar og fire dage efter gik Per Christensen af som formand for 3F.

Han mistede samtidigt adskillige magtfulde bestyrelsesposter, som han havde udover sit hverv som formand. Blandt andet som bestyrelsesformand i henholdsvis Arbejdernes Landsbank og PensionDanmark.

Formand for bestyrelsen i Evida, Charlotte Strand, tog ordet netop da generalforsamlingen sluttede og takkede Per Christensen for samarbejdet.

Herefter bød hun velkommen til Henning Overgaard som kommende medlem af bestyrelsen.