Socialdemokratiet foreslår lavere pensionsalder for dem med mange år på arbejdsmarkedet.

Værkende knæ, slidte hofter og dårlig ryg.

Sygdomme i bevægeapparatet rammer mere og mere blandt mænd, efterhånden som de nærmer sig slutningen af arbejdslivet.

Det kan pensionsselskabet Danica se blandt sine 800.000 kunder, oplyser seniorøkonom Mads Moberg, efter at Socialdemokratiet har foreslået at lade pensionsalderen afhænge af anciennitet på arbejdsmarkedet.

- Generelt kan vi se, at rigtig mange danskere gennem deres arbejdsliv oplever at blive længerevarende syge, svarende til et sygdomsforløb. Det gælder cirka hver tredje kvinde og hver femte mand, siger Mads Moberg.

- Dykker man lidt længere ned i tallene, kan vi se at særligt mænd sidst i arbejdslivet vil opleve sygdomme i bevægeapparatet.

Socialdemokratiet præsenterer sit forslag om anciennitetsbestemt pensionsalder tirsdag. Partiet har ikke lagt sig fast på, hvor mange år man skal have været på arbejdsmarkedet, før man kan gå på pension.

Men partiformand Mette Frederiksen (S) siger i et interview med Avisen Danmark, at det skal være over 40 år.

Før forslaget bliver mere konkret, er det umuligt at sige, hvor mange det vil omfatte, påpeger Danica og andre økonomer, Ritzau har talt med.

Socialdemokratiet foreslår også, at nedslidte skal kunne gå tidligere på pension, hvis de lever op til en individuel vurdering.

Hvad den vurdering skal gå ud på, vil Mette Frederiksen aftale med arbejdsmarkedets parter, hvis partiet skulle vinde næste folketingsvalg, fremgår det af Avisen Danmark.

Fagforeningen 3F har gennem længere tid talt for en model som den, S nu foreslår.

- Socialdemokratiets udspil er et stort skridt i den rigtige retning. Det er helt, helt afgørende, at man sætter fokus de mest nedslidte på arbejdsmarkedet, udtaler formand Per Christensen i en pressemeddelelse.

/ritzau/