Mens danskernes pensionsalder stiger og stiger, kan politikerne se frem til en gylden alderdom med Folketingets lukrative pensioner.

Siden 2012 er udgifterne til folketingsmedlemmernes pension steget med over 25 procent, og i 2020 slog de rekord med 61,3 millioner kroner. Dertil kommer over 15 millioner til ministerpension.

Men den lukrative pension tilfalder ikke kun politikerne selv.

Danskerne betaler hvert år millioner af kroner til tidligere politikeres ægtefæller og børn, som har krav på en livsvarig pension, hvis deres afdøde mand, hustru eller forælder har siddet på tinge.

Rosa Lund (EL) (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rosa Lund (EL) (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er helt vanvittigt, at min kæreste, som er almindelig pædagog, kan få ret til en ægtefællepension, betalt af danskerne, bare fordi jeg er valgt til Folketinget. Det hører jo ingen steder hjemme,« siger Rosa Lund, demokratiordfører i Enhedslisten.

I løbet af i år skal Folketinget kigge deres egen løn, pension og goder efter i sømmene. Og her vil flere partier tage et endeligt opgør med pensionsfesten på Borgen.

»Det skal ikke være sådan, at politikere rager til sig, mens danskerne skal arbejde længere og længere for at kunne trække sig tilbage. Det er en kritik, jeg ofte oplever, og jeg kan faktisk godt forstå det. For vi politikere har nogle uhørte pensionsforhold og store skattefrie beløb,« siger SFs gruppeformand, Jacob Mark.

Der findes to typer pensioner på Christiansborg. Den ene er for alle folketingsmedlemmer, mens den anden er ministerpensionen.

Så meget tjener en folketingspolitiker om måneden Grundvederlag: 57.614,92 kroner Skattefrit omkostningstillæg: 5.274,75 kroner Godtgørelse for dobbelt husførelse: 2.618,83 kroner Folketingspension efter et år i Folketinget: 1.788,32 kroner Folketingspension efter 20 år eller derover i Folketinget: 31.364,44 kroner Ministerpension efter et år som minister: 6.895,92 kroner



Ministerpension efter otte år eller derover som minister: 24.956,75 kroner Pensionerne afhænger af medlemsperioden eller ministertiden. Den er støt stigende for hvert år. Kilde: Folketinget

Fælles for dem er dog, at politikerne får et fast beløb hver måned fra pensionsalderen, og indtil de dør.

De skal dermed ikke tænke på, om pensionen slipper op. For hvis politikerne bliver 100 år – ja, så får de bare endnu flere penge.

Pensionens størrelse afhænger af, hvor lang tid de har siddet i Folketinget eller været minister.

Politikere som Lars Løkke Rasmussen, Kristian Thulesen Dahl og snart også Mette Frederiksen har siddet mindst 20 år i Folketinget. De kan se frem til 31.364 kroner i folketingspension om måneden.

Lars Løkke Rasmussen overdrager til statsminister Mette Frederiksen i Statsministeriet i København torsdag 27. juni 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lars Løkke Rasmussen overdrager til statsminister Mette Frederiksen i Statsministeriet i København torsdag 27. juni 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvis man også været minister, venter der flere penge oven i. Efter et år som minister kan man få knap 7.000 kroner om måneden i ministerpension, og efter otte år som minister kan man varme sin alderdom med cirka 25.000 kroner om måneden.

»Det er den slags vanvittige ordninger, som skaber afstand mellem politikerne og resten af danskerne. Vi har brug for et opgør med de her gamle ordninger, så politikernes vilkår kommer til at ligne lønmodtagernes vilkår,« siger Rosa Lund.

Politikere, der var ministre før 2000, fik deres ministerpension udbetalt, allerede måneden efter at deres ministervederlag ophørte. På den måde har pensionen fungeret som en ekstra løn resten af livet.

Det har blandt andre Frank Jensen (S) nydt godt af. Selvom han scorede tæt på 1,8 millioner kroner om året som overborgmester i København, modtog han 227.000 kroner i ministerpension sidste år.

Københavns daværende overborgmester, Frank Jensen, i Dragør tirsdag 23. juni 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Københavns daværende overborgmester, Frank Jensen, i Dragør tirsdag 23. juni 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Når partierne går i gang med at forhandle deres egen løn og pension, er det med et flertal for at fjerne de livslange pensioner.

Faktisk havde partierne allerede taget hul på drøftelserne før corona, men epidemien udskød forhandlingerne.

Dengang var alle partier – undtagen Venstre og Socialdemokratiet, som havde flertal sammen – klar til at sætte en stopper for pensionsfesten. Og efter måneders politisk pres hoppede S og V også med på vognen.

»Jeg har svært ved at forklare, hvorfor vores vilkår er sådan i forhold til det private arbejdsmarked. Jeg har svært ved at forsvare det rimelige i det,« sagde Karsten Lauritzen, der var gruppenæstformand i Venstre i efteråret 2019.

Jacob Mark, gruppeformand, SFs folketingsgruppe. Foto: Linda Kastrup Vis mere Jacob Mark, gruppeformand, SFs folketingsgruppe. Foto: Linda Kastrup

Politikernes nye vilkår skal bygge på Vederlagskommissionens anbefalinger om blandt andet at fjerne det skattefrie løntillæg, som politikere modtager, ligesom de livsvarige pensioner bør omlægges til normale arbejdsmarkedspensioner med et pensionslæg til lønnen.

Til gengæld mener kommissionen, at politikernes månedsløn – grundvederlaget på 57.614 kroner – bør hæves med 17 procent.

»Jeg håber, at vi nu kan tage et endeligt opgør med de oldgamle ordninger og i stedet få pensionsordninger og lønforhold, som minder om dem, vi ser på arbejdsmarkedet,« siger Jacob Mark.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn Jensen, men han er ikke vendt tilbage.