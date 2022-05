3,3 millioner kroner.

Det bliver ekstraregningen, som skatteborgerne i Odense Kommune skal betale for, at det nye H. C. Andersens Hus ikke stod klar til åbningen i juni 2021.

Forsinkelsen betød, at museet åbnede, før det overhovedet stod færdigt, hvorfor folkene bag så sig nødsaget til at give gæsterne halv pris på den halvfærdige oplevelse.

Noget der har kostet museet dyrt.

Mere præcist tabte det ufærdige H. C. Andersens Hus 5,2 millioner kroner i perioden fra juli til oktober 2021 på tabte billetindtægter, ifølge TV 2 Fyn.

Odense Kommune har i forvejen postet 60 millioner skattekroner i den nye H. C. Andersen-attraktion, der samlet har et prisskilt på 400 millioner kroner.

Først i december 2021 kunne odenseanerne få fuld valuta for pengene, da museet endelig stod færdigt.

»Der har været dialog med Odense Bys Museer, og forslaget er, at der som kompensation for manglende entreindtægter ydes et engangstilskud på 3,3 millioner kroner i 2022,« skriver borgmesterforvaltningen i indstillingen til økonomiudvalget.

Onsdag vedtog et enigt økonomiudvalg, at Odense Bys Museer, som H. C. Andersens Hus hører ind under, skal have pengegaven fra byens borgere.