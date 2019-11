S og støttepartier vil bruge penge afsat til tidlig pension for nedslidte til andre ting på finansloven.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har erklæret, at regeringens "førsteprioritet" er at indføre ret til tidligere folkepension. Alligevel er regeringen og dens støttepartier på vej til at bruge de penge, som Socialdemokratiet ville finansiere partiets valgløfte med.

Det skriver Jyllands-Posten lørdag.

Avisen påpeger blandt andet, at regeringen har finansieret initiativer i sit udspil til finansloven for 1,2 milliarder kroner med penge fra et ulighedsudspil, som Socialdemokratiet selv har peget på som den ene halvdel af finansieringen af den tidligere pension for nedslidte.

Men nu kræver støttepartierne De Radikale og Enhedslisten, at den anden halvdel af finansieringen af pensionsudspillet skal bruges på helt andre ting. Det er penge fra en ekstra skat på bankerne, der giver 1,5 milliarder kroner, og som partierne vil bruge på finansloven.

Det vil betyde, at regeringen mangler en betydelig del af finansieringen af de tre milliarder kroner, som den har lovet at bruge på tidlig tilbagetrækning, skriver Jyllands-Posten.

- Vi mener, at bankerne skal bidrage til vores børn og til klimaet allerede på denne finanslov. Socialdemokratiet kan ikke reservere de penge til noget, partiet ikke en gang har et konkret forslag til, siger De Radikales gruppeformand og finansordfører, Sofie Carsten Nielsen, til avisen.

Enhedslisten, der støtter S-ambitionen, kræver også, at bankskatten indgår i den finanslov, der netop nu forhandles. Partiet vil bruge pengene på bedre psykiatri, minimumsnormeringer og klimaet.

Ifølge politisk ordfører Pernille Skipper (EL) kan regeringen sagtens finde nye penge til pension i foråret. Hun peger eksempelvis på en øget beskatning af aktiegevinster og kapitalindkomst.

Finansminister Nicolai Wammen (S) afviser over for Jyllands-Posten at stille op til interview, men skriver, at tidlig pension er "en af regeringens vigtigste mærkesager".

/ritzau/