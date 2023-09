Det er ikke fordi, han går og gemmer sig. Han er faktisk hyperaktiv i den offentlige debat, skriver bøger og optræder ofte i debatprogrammer på både tv og i radioen.

Alligevel er Enhedslisten politiske frontfigur, Pelle Dragsted, der måske burde hedde ‘Hvem’ til mellemnavn, den suverænt mest ukendte partileder blandt partierne på Christiansborg.

Over hver fjerde vælger, helt præcis 28 procent, aner simpelthen ikke, hvem venstrefløjspartiets frontfigur er. Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

Til sammenligning svarer 20 procent, at de ikke ved hvem Alternativets forperson, Franciska Rosenkilde, er, mens 17 procent stirrer tomt frem for sig, når de bliver præsenteret for De Radikales formand, Martin Lidegaard.

Pelle Dragsted præsenteres som ny politisk ordfører for Enhedslisten på et pressemøde i Landstingssalen på Christiansborg 22. august 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Pelle Dragsted præsenteres som ny politisk ordfører for Enhedslisten på et pressemøde i Landstingssalen på Christiansborg 22. august 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Herefter følge Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance med en ukendthedsfaktor på otte procent og Pia Olsen Dyhr fra SF med seks procent.

De øvrige partiledere er der kun en-to procent af vælgerne, der ikke kender, viser YouGov-undersøgelsen.

Pelle Dragsted erkender, at det er problem, at han ikke når bredere ud.

»Jeg er helt ny partileder, og det står helt centralt for mig at komme ud at mødes med folk i hele landet. Jeg kommer over de kommende måneder til at tage en tur rundt i landet, for folk skal selvfølgelig vide, hvem jeg er, og at jeg er der for dem. Når det gælder helt almindelige danskeres rettigheder, vilkår og frihed, så skal de vide, at jeg og Enhedslisten har deres ryg. Det sådan set min opgavebeskrivelse,« siger han.

Om undersøgelsen Sådan har vi spurgt: Uanset dine politiske præferencer, hvad synes du så om følgende personer? Svarmuligheder (respondenterne har taget stilling til alle partiledere. Her er svarfordelingen på Pelle Dragsted): Meget dårligt: 10 procent Dårligt: 10 procent Hverken godt eller dårligt: 23 procent Godt: 12 procent Meget godt: 6 procent Kender ikke personen: 28 procent Ved ikke: 10 procent Kilde: YouGov for B.T. 1.053 repræsentativt udvalgte personer 18 år har svaret i perioden 7.–11. september 2023. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er plus/minus 3,0 procentpoint.

Pelle Dragsted har i mange år været en central skikkelse i Enhedslisten. Han blandt andet været partiets pressechef og været rådgiver for partiets tidligere frontfigur Johanne Schmidt-Nielsen.

Af mange er han blevet kaldt partiets chefideolog og -strateg, og i årevis har han støbt kuglerne til sine partifællers valgkanoner. Ved folketingsvalget i 2015 gik han frem i forreste geled som folketingskandidat og blev valgt ind.

Og ved valget i november sidste år strøg han igen ind i Folketinget med 14.129 personlige stemmer i Københavns Storkreds.

Han var dermed den Enhedslisten-kandidat, der høstede flest personlige stemmer, og 22. august i år udpegede Enhedslistens folketingsgruppe Pelle Dragsted som partiets nye politiske ordfører.

Pelle Dragsted blev 22. august i år valgt som ny politisk ordfører for Enhedslisten. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Pelle Dragsted blev 22. august i år valgt som ny politisk ordfører for Enhedslisten. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Som nyvalgt frontfigur meldte han ud, at Enhedslisten fremover skal være et mere bredtfavnende og folkeligt venstrefløjsparti, der i højere grad når ud til folk uden for København og de andre store universitetsbyer.

For lyttere af P1 Debat og seere af Deadline på DR2 er Pelle Dragsted formentlig både en velkendt stemme og et kendt ansigt. Men hvis han gerne vil bredere ud, er han så villig til at sælge lidt ud af det intellektuelle arvesølv og deltage i folkelige underholdningsprogrammer som for eksempel ‘Kender du typen’?

»Jeg kommer til at deltage i begge dele. Det er vigtigt at komme ud til danskerne, som de er flest, på alle de platforme, hvor de er,« siger Pelle Dragsted.

Enhedslisten gik ved folketingsvalget i november sidste år markant tilbage uden for de store byer.

»Den udvikling skal vi have vendt. Vi skal være et parti for lønmodtagere, små selvstændige, lærlinge og studerende, pensionister og førtidspensionister. Et parti for helt almindelige mennesker, som ikke er født med en guldske et vist sted,« siger Pelle Dragsted.

Det lyder næsten som om, du ærgrer dig over, at partinavnet Socialistisk Folkeparti er optaget?



»SF er vores absolut bedste venner herinde (på Christiansborg, red.), og jeg har ikke et ønske om at rivalisere med dem, men om at samarbejde. Venstrefløjen har en stor opgave efter Socialdemokratiets alliance med højrefløjen,« siger Pelle Dragsted og tilføjer:

»Min opgave er at komme ud og vinde tillid blandt almindelige mennesker.«