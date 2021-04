Tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted stiller op til kommunalvalg og udelukker ikke ny tur i Folketinget.

Tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten Pelle Dragsted vil tilbage i det politiske maskinrum og stiller op til kommunalvalget på Frederiksberg.

Det skriver Politiken.

Mens De Konservative i mere end 100 år har haft borgmesterposten på Frederiksberg, ser Pelle Dragsted mulighed for, at Socialdemokratiet med støtte fra venstrefløjen kan overtage magten.

- Vi stiller os ikke bare ny bag en ny socialdemokratisk borgmester. Hvis vi skal levere, skal vi selvfølgelig også have en indflydelse. Derfor vil arbejde for, at vi før valget aftaler nogle sigtelinjer mellem de partier, der skal udgøre det nye flertal, siger han til Politiken.

Pelle Dragsted nævner blandt andet, at han vil arbejde for muligheden for gratis tandpleje for unge, gratis psykologhjælp og forsøg med jobgaranti, hvor kommunen opretter servicejobs til personer, der har været ledige i mere end et år.

Han har også tanker om, at Frederiksberg Kommune kan være med til at drive en ny offentlig bank, skriver avisen.

Dragsted sad i Folketinget fra 2015-2019 og var blandt andet finansordfører for Enhedslisten.

De interne regler i partiet med rotationsprincip betød, at han ikke kunne genopstille i 2019.

Men over for Politiken afviser han heller ikke, at han kunne genopstille til næste Folketingsvalg, hvor han igen må vende tilbage ifølge partiets regler.

Men partiet forbyder dobbeltmandat, og derfor ville han i så fald skulle vælge mellem kommunalbestyrelsen eller Folketinget, hvis han bliver valgt ind begge steder.

- Jeg har bare mere, jeg gerne vil i Folketinget, hvis jeg vender tilbage. At kommunalpolitik er en fritidsbeskæftigelse, giver nogle begrænsninger sammenholdt med at kunne bruge hele sin arbejdstid på politik. Men det er ikke noget, som jeg har truffet en beslutning om endnu, siger han til avisen.

I løbet af den kommende måned er det planen, at Enhedslisten på Frederiksberg sammensætter listen over kandidater til kommunalvalget.

/ritzau/