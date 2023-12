Pelle Dragsted, som både er uddannet økonom og politisk ordfører i Enhedslisten, har et lidt overraskende råd til de danske småsparere.

»For mange kan det være en god idé at skifte bank til for eksempel Saxo Bank. Saxo Bank har en relativ høj indlånsrente, så man får en pæn gevinst af sin opsparing,« siger han.

Han understreger, at mange andre banker også har fordelagtige indlånsrenter på cirka tre procent.

Det er faktisk ikke så meget Saxo Bank som Pelle Dragsted ønsker at tale op, som det er de store kendte danske pengeinstitutter, som han taler ned. For eksempel Danske Bank.

De banker giver nemlig en betydeligt lavere rente på det beløb, som danskerne har stående på kontoen, end for eksempel Saxo Bank.

»Danskerne er meget længe blevet taget godt og grundigt bagi af de store banker,« siger han og fortsætter:

»De penge, som borgerne sætter ind i bankerne, kan bankerne så sætte ind i Nationalbanken, hvor renten er mere end tre procent. Når bankerne selv giver en meget lav rente, så scorer de bare selv den gevinst,« siger han.

Dragsted forklarer, at bankerne fandt en anden måde at tjene penge på, da renterne tidligere var meget lave generelt. Nemlig gebyrer, som de skruede i vejret.

Og de gebyrer er ikke blevet sat ned efter renten nu er gået den anden vej.

»De to ting kombineret betyder, at bankerne høster kæmpemæssige overskud. Vi er som kunder til grin for vores egne penge,« siger han.

Pelle Dragsted mener, at bankernes indlånsrenter forbliver lave, fordi konkurrencen på området i Danmark fungerer for dårligt.

»Vi danskere er dårlige til at skifte bank. Jeg forstår det godt, fordi det kan være svært at overskue. Men vi skal blive bedre til det,« siger Pelle Dragsted og fortsætter:

»Når de store banker kan blive ved med at tilbyde så lave renter, så er det fordi, at de ved, vi kunder ikke forlader dem. Det betyder, at konkurrencen bliver for dårlig,« siger han.

Dragsted opfordrer til, at man ringer til sin bank og beder om at få tilbudt bedre renter og true med at skifte til en anden bank, hvis ikke det sker.

B.T. har kontaktet Danske Bank for at få en kommentar, men det har ikke været muligt at få en kommentar i dag.