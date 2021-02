Udredningsretten og behandlingsgarantien genindføres i hele Danmark, hvilket var ventet.

Patientrettigheder som udredningsretten og behandlingsgarantien bliver genindført fra marts.

Det fremgår af et pressemøde med regeringen onsdag aften.

I december blev patientrettighederne igen udskudt til 1. marts 2021. Derfor er det ikke uventet, at de nu bliver genindført.

- Vi har bragt os hen et rigtigt godt sted, hvor der er rum til at åbne og samtidig have et sygehusvæsen, der er intakt og kan håndtere covid og alle de andre patienter med sygdomme, som sundhedsvæsenet også skal kunne behandle og håndtere, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Vi har aftalt med Danske Regioner, at vi fra og med mandag 1. marts genindfører patientrettigheder i vores sundhedsvæsen i hele Danmark. Det er både udrednings- og behandlingsretten.

- Hvis man har symptomer på sygdom, så kontakt lægen, for vores sundhedsvæsen har åbent, siger han.

/ritzau/