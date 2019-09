Folketingskandidat for Alternativet Anders Stjernholm, der ligeledes arbejder som komiker, har besluttet sig for at trække sig fra partiet.

Det oplyser han på sin facebookprofil.

- Beslutningen handler først og fremmest om karrieren. Jeg arbejder med idéer. Jeg udvikler dem, analyserer dem, promoverer og kritiserer dem - og endelig laver jeg nogle gange jokes om dem. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte med i medielandskabet, og i så fald er det en fordel, at jeg ikke har et partibogstav ved mit navn, skriver han blandt andet.

Opdateres...