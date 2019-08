Hilsnerne og kommentarerne strømmer ind til Lars Løkke Rasmussen efter sin beslutning om at trække som formand for Venstre.

Lars Løkke Rasmussen selv meddelte sin afgang på Twitter.

Og efterfølgende har flere partiledere - både dem på højrefløjen såvel som venstrefløjen - kommenteret Lars Løkke Rasmussens beslutning.

Eksempelvis takker Søren Pape Poulsen for samarbejdet gennem årenes løb.

'Tak til Lars Løkke for et rigtigt godt samarbejde. Med dig som leder af den tidligere regering, fik vi sammen skabt vigtige og afgørende resultater for Danmark. Resultater, du vil blive husket for', skriver Søren Pape Poulsen.

Også Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, sender sit tak.

'Løkke havde modet til at gå forrest med vigtige, liberale reformer, som har gjort dansk økonomi stærkere. Efterlønsreform, mere frit valg i sundhedsvæsenet, landbrugspakken m.m.'

'Tak for det mod og arbejde - håber fremtidig V-ledelse lader sig inspirere af viljen til reformer.'

Én anden på højrefløjen, Kristian Thulesen, formand for Dansk Folkeparti, er ærgerlig over måden, det slutter på:

'Tak til Lars Løkke og Kristian Jensen for tæt og fortroligt samarbejde i mange mange år. Trist måde det ser ud til at slutte på. Men Lars Løkkes politiske kurs har besværliggjort samarbejdet.'

'Spændende at se hvilken linie et nyt formandsskab vil lægge for Venstre'.

Hvis vi bevæger os over på den anden fløj, har også SF-formanden Pia Olsen Dyhr og Radikale Venstre-formanden Morten Østergaard været ved tasterne.

'God vind Lars Løkke. Tak for gode debatter og diskussioner gennem mange år! Langtfra altid enige, men med stor respekt for dit politiske virke,' skriver Pia Olsen Dyhr på Twitter.

Også Morten Østergaard sender en hilsen lig med de resterende.

'Kære Lars, vi har ikke altid set ens på alt, men alligevel har du formået at skabe brede forlig på afgørende områder, som vil bidrage positivt til Danmarks fremgang i mange år.'

'Tak for samarbejdet, evnen og viljen til at finde løsninger, og for de spor der er lagt i fællesskab.'

Statsminister og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, har på sin Facebook delt et billede med hende og Lars Løkke Rasmussen.

Her ytrer hun tilmed en stor respekt for Lars Løkke Rasmussen, som hun senest duellerede imod under valgkampen.

'Tak for diskussionerne, aftalerne, samtalerne. Tak for indsatsen for Danmark.'

Lars Løkke Rasmussen var Venstre-formand i perioden 2009 til 2019. Han var samtidig Danmarks statsminister i to omgange, fra 2009-2011 og igen fra 2015-2019.