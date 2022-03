De danske partiledere var rørte efter Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyjs tale til Folketinget. Men selvom præsidenten talte om at lukke for russisk gas, så melder flere ud, at Danmark ikke kan gå enegang.

»Det var en meget stærk tale om, at vi skal holde sammen i EU,« sagde Den konservative partileder Søren Pape.

Også Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt var berørt.

»Zelenskyj er jo selve personificeringen af forskellen på lys og mørke. Han viste også et kendskab til Danmark, da han for eksempel nævnte Janteloven og flere danske virksomheder. Når han på den måde taler direkte til os i Danmark, så gør det stort indtryk.

Morten Messerschmidt (DF) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Morten Messerschmidt (DF) Foto: Mads Claus Rasmussen

Radikales Sofie Carsten Nielsen mener, at Ukraines præsident udviste et imponerende kendskab til Danmark.

»Det var virkeligt rørende og meget professionelt at han kendte til at vi tænder stearinlys for at »hygge« og den slags,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Ukraines præsidents ønske om at lukke for den russiske gas kan partilederne ikke umiddelbart efterkomme. Vi er for afhængige af gassen, forklarer de.

»Hele vores samfund ville gå i stå, desværre, hvis vi bare lukkede for gassen nu. Det er den ulykkelige konsekvens af en meget naiv energipolitik, som EU og især Tyskland har stået for, hvor man har lukket sine kraftværker,« siger Morten Messerschmidt og fortsætter:

Sofie Carsten Nielsen (RV) under møde i Folketingssalen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sofie Carsten Nielsen (RV) under møde i Folketingssalen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Man har glemt at se i hvilken retning man sender sine penge. Det er en stor ulykke,« siger han.

Radikale Venstre vil fortsætte med at presse på i EU, så der hurtigst kan lukkes ned for den russiske gas.

»Det er frustrerende, at man ikke bare kan give ham hvad han beder om. Det er jo også vores frihed og demokrati, som han kæmper for. Derfor skal vi også fortsætte med at presse på for sanktioner og frigørelse fra den russiske gas,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Søren Pape mener, at selvom vi ikke lukker for russisk gas nu, så imødekommer vi alligevel Ukraines ønsker.

»Ja, det synes jeg vi gør. Vi har lavet en aftale med EU om at gøre os uafhængige af russisk gas. Det skal ske så hurtigt som muligt,« siger han.