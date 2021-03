Det varmere vejr ventes at få meget positiv effekt og reducere smittespredning trods yderligere genåbning.

Folketingets partier er glade for, at der endelig er blevet regnet på, hvad foråret får af effekt på udbredelsen af coronavirus, når det bliver varmere, og solen oftere titter frem.

Det har Statens Serum Institut ikke medtaget i beregningerne tidligere.

Partilederne forhandler torsdag aften om yderligere genåbning af Danmark og mødes i Statsministeriet. Forud for mødet viser beregninger, at det kommende varmere vejr vil få en positiv betydning for smittetallene.

- Denne gang har man prøvet at lægge sæsoneffekt ind i beregningerne. Det tror jeg er godt, det kan måske gøre dem mere præcise, siger formand Søren Pape Poulsen (K).

Det varmere vejr har afgørende betydning for udviklingen i smittetal ifølge et notat fra seruminstituttet, som Ritzau er i besiddelse af.

Det kan reducere smittespredningen i Danmark med op til 30 procent i midten af maj i forhold til midten af marts.

Politisk ordfører Mai Villadsen (EL) synes, at tallene ser gode ud.

- Det gør de, og det viser de nye beregninger også. Særligt fordi sæsoneffekt og antal vaccinerede nu bliver regnet med, og derfor går jeg optimistisk til møde i dag, siger hun.

Hun håber, at skolelever kan komme tilbage i skole inden påske. Og det er et bredt ønske i Folketinget.

Forhandlingerne skal være afsluttet 23. marts, og de handler om den langsigtede plan for genåbning af Danmark. Tallene er dog så gode, at et flertal håber, at der kan åbnes for, at eksempelvis 5.-8.-klasser kan få mere fysisk tilstedeværelse i skolen.

/ritzau/