Flere partiledere fra både rød og blå blok er indkaldt til dybt fortrolige møder i Justitsministeriet.

Ifølge B.T.s oplysninger vil partilederne mandag blive orienteret om den mørkelagte sag mod Claus Hjort Frederiksen.

Indkaldelserne kommer, efter det torsdag er kommet frem, at Rigsadvokaten vil rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen for at røbe statshemmeligheder.

Folketingspolitikere er beskyttet af immunitet, og derfor skal et flertal i Folketinget stemme for at ophæve den tidligere forsvarsministers immunitet, før han kan retsforfølges.

Både Venstre, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har torsdag meldt ud, at de nægter at stemme for at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, hvis der ikke først kommer åbenhed om sagen mod ham.

Ifølge B.T.s oplysninger vil orienteringerne mandag blive holdt i meget stram snor.

Partilederne orienteres enkeltvis og ikke i samlet flok, og det er blandt andet repræsentanter for Rigsadvokaten, der vil levere de hemmeligholdte detaljer.

Indholdet på møderne er dybt fortroligt, og derfor må partilederne ikke efterfølgende videregive oplysningerne til deres partifæller.

Det vil betyde, at det i praksis er en brøkdel af Folketinget, der får reel indsigt i indholdet af sagen mod Claus Hjort Frederiksen.

Anklagemyndigheden vil tiltale tidligere V-minister Claus Hjort Frederiksen (V) for viderebringelse af statshemmeligheder. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Anklagemyndigheden vil tiltale tidligere V-minister Claus Hjort Frederiksen (V) for viderebringelse af statshemmeligheder. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge Enhedslisten skal der fuld åbenhed for både Folketinget og offentligheden, før partiet vil stemme for at ophæve Hjorts immunitet.

»Det er ikke nok for os, at et eller to medlemmer af partierne får indholdet at vide. Hele Folketinget skal kende det for at kunne tage stilling,« siger Rosa Lund.

Nye Borgerliges partileder bekræfter, at hun er inviteret til fortrolig orientering i Justitsministeriet mandag. Men hun vil kun møde op, hvis hun kan få lov til at medbringe egen juridisk bistand.

»Jeg kommer ikke til at møde op under de vilkår, der lægges op til nu. Ingen har jo en kinamands chance for at få ordentlig indsigt på den her måde,« siger Pernille Vermund.

Torsdag oplyste Justitsministeriet, at justitsminister Mattias Tesfaye vil invitere Folketingets partier til drøftelser om ophævelse af Claus Hjort Frederiksens immunitet.

»Disse drøftelser vil skulle gennemføres med respekt for sagens særlige karakter, herunder at der indgår højt klassificerede oplysninger i sagen,« lød det.

Sagen mod Claus Hjort Frederiksen er fuldstændig mørkelagt, og officielt er det endnu hemmeligt, hvad han konkret er mistænkt for.

Det står dog klart, at anklagemyndigheden mener, at han har overtrådt den alvorlige og sjældent anvendte § 109 i straffeloven, som kan give op til 12 års fængsel.

Claus Hjort Frederiksen har selv oplyst, at sagen mod ham udspringer af flere interview, hvor han har talt om et yderst hemmeligt aflytningssamarbejde med USA.

Samarbejdet var beskrevet af flere medier inden da, og Claus Hjort Frederiksen nægter sig skyldig.

»Jeg mener ikke, at jeg har sagt noget, som ikke allerede var sagt i offentligheden,« fastslår han.