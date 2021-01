Det trækker op til nyt om coronarestriktionerne.

I hvert fald har regeringen indkaldt alle partiledere til et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke og justitsminister Nick Hækkerup klokken 14 i eftermiddag, erfarer B.T.

Det er uvist, hvad mødet helt præcist vil omhandle - udover at det handler om coronarestriktioner.

Den helt store nedlukning, som danskerne har været underlagt, siden julen, udløber efter planen den 8. februar.



Men både statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Heunicke har flere gange sagt, at vi skal regne med, at restriktionerne kommer til at forsætte i en rum tid.

Fra sundhedsmyndighedernes side har det dog lydt, at hjemsendelsen af små skolebørn i 0.-4. klasse er den første restriktioner, som bør ophæves.

Opdateres...