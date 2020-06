Både Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance, og Simon Emil Ammitzbøl-Bille, partileder for Fremad, er utilfredse med Regeringens økonomiske sommerpakke.

De kalder den både hyklerisk og uberettiget.

Det skyldes, at personer på offentlig forsørgelse - herunder pensionister og kontanthjælpsmodtagere - er inkluderet i pakken og skal have 1.000 kroner af staten.

»Det er uberettiget at give pengene til dem på offentlig forsørgelse. Der er ingen saglig begrundelse for at give dem pengene. Man kan mistænke venstrefløjen for at dele ud til sine egne vælgere, men det er ikke en gavebod,« siger Alex Vanopslagh.

Og det er Simon Emil Ammitzbøl enig i:

»Jeg bliver nødt til at udpege hykleriet. For det virker, som om Regeringen har har valgt at give pengene til deres egne vælgere i stedet for dem, der egentlig har brug for det. Det er fuldstændig uden for nummer, at de har valgt at give en tusse til en række mennesker på offentlig forsørgelse,« siger Simon Emil Ammitzbøl-Bille.

For Alex Vanopslags handler det i særdeleshed om, at de personer på offentlig forsørgelse, der får 1.000 kroner, også brokker sig over, at de ikke får mere.

»Jeg synes, det er utaknemmeligt. Det er, som om nogle mener, at de skal have mere, fordi nogle andre får deres egne penge udbetalt. Det er usammenhængende og ulogisk. De burde smile og være glade,« siger Alex Vanopslagh.

Her hentyder Alex Vanopslag til den arbejdende dansker, der også er en del af sommerpakken. De får nemlig udbetalt tre uger af deres indfrosne feriepenge.

Men Alex Vanopslags og Simon Emil Ammitzbøl-Bille mener slet ikke, at personer på offentlig forsørgelse er berettiget til at få penge.

»Dem med indfrosne feriepenge får deres egne penge udbetalt. De 1.000 kroner er en gave. Men det er ikke en gavebod, derfor var vi heller ikke en del af aftalen. Det er useriøst,« siger Alex Vanopslagh.

Simon Emil Ammitzbøl-Bille synes, de erhvervsdrivende skulle have haft pengene i stedet:

»Det er sikkert rart for dem at få nogle penge, hvem vil ikke synes det. Men jeg synes, pengene burde går til de erhvervsdrivende. Det er mærkeligt at uddele penge til dem med fast, stabil indkomst. Det virker urimeligt, at de, der er hårdt ramt, ikke får hjælp i en svær situation,« siger Simon Emil Ammitzbøl-Bille, der fortæller, at han bliver decideret provokeret af Regeringens skæve pengefordeling.

Alex Vanopslagg derimod synes, man burde lette skattetrykket.

»Hvis pensionisterne havde betalt mindre i skat gennem deres arbejdsliv, så havde de ikke været så grådige nu,« siger Alex Vanopslagh.