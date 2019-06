Partilederdebatten mandag aften på DR1 er netop overstået.

Her er B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serups, dom over vinderen og taberen.

Aftenens vinder: Mette Frederiksen (Socialdemokratiet)

»Mette Frederiksen burde havde løbet rundt i lyserødt kaninkostume, mens de øvrige skød efter hende med alskens verbale våben. Sådan gik det ikke.«

»Hun leverede roligt sine egne budskaber. Det samme gjorde i øvrigt Søren Pape Poulsen (K), som havde endnu en stærk aften.«

»Lige efter Mette Frederiksen fulgte Klaus Riskær Pedersen (ja, det overrasker også mig). Han leverede saglig, rolig og frisk no-nonsense argumentation. Der var en voksen til stede, og det føltes rart. Mette Frederiksen vinder alene over Klaus Riskær Pedersen, fordi sværhedsgraden er højere for Mette Frederiksens præstation.«

Aftenens taber: Rasmus Paludan (Stram Kurs)

»Det meste af det, han sagde, var komplet ligegyldigt rablende vrøvl. Bortset fra i runden om udlændingepolitik, hvor han beskyldte Lars Løkke Rasmussen (V) for at være 'Somali Alis ven' og fremmanede en krigslignende billede af situationen i Danmark. Men Paludan vandt trods alt lidt på, at de andre partiledere udskammede ham så kraftigt. Derfor trods alt én hammer.«