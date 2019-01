Lederen af Nationalpartiet, Kashif Ahmad, forlader partiet og melder sig ind i Alternativet.

Det skriver han selv på Twitter.

I en pressemeddelelse på Facebook forklarer han, at han vil forsøge at stille op som kandidat til det kommende folketingsvalg.

'Efter mange overvejelser og drøftelser med mine nærmeste har jeg valgt at forlade Nationalpartiet til fordel for Alternativet. Det har naturligvis været en svær beslutning, da jeg selv var med til at skabe partiet tilbage i 2014,' skriver han og fortsætter:

Jeg forlader @Nationalpartiet og skifter til @alternativet_ Læs hele pressemeddelelsen på Facebook #dkpol pic.twitter.com/Yjn51LN4Fs — Kashif Ahmad (@KashifAhmadDK) January 14, 2019

'Det gjorde vi, da vi var mange, der følte os politiske hjemløse og var imod den eksisterende politiske kultur og den højredrejning, som vi har oplevet i Danmark i mange år. Siden 2014 har vi fulgt Alternativet og arbejdet godt sammen, og jeg har stor respekt for deres arbejde, ærlighed og mod i dansk politik. Derfor har jeg valgt at tilslutte mig dem,' siger Kashif Ahmad.

Nationalpartiet blev stiftet i 2014, men var ikke stemmeberettiget ved folketingsvalget i juni 2015. Dengang lykkedes det nemlig ikke at indsamle tilstrækkeligt mange af de såkaldte vælgererklæringer.

Derfor stillede partiet op med løsgængere, der dog ikke formåede at blive valgt ind.

Blandt partiets kandidater var digteren Yahya Hassan, hvilket skabte stor mediebevågenhed. Han er dog siden blevet ekskluderet.