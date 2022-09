Lyt til artiklen

Partileder er utilfreds med, at hun og to andre kolleger ikke var inviteret til partilederdebat hos Ældre Sagen.

Vælgerne kan stemme på et af 14 forskellige partier, når der senest 4. juni 2023 skal afholdes folketingsvalg.

Men blot 11 partier var til stede, da Ældre Sagen torsdag formiddag afholdt partilederdebat foran inviterede gæster og pressen.

Hverken Kristendemokraterne, Alternativet eller Frie Grønne var nemlig inviteret til at deltage, og det vækker undren og ærgrelse.

»Det er et stort demokratisk problem,« tordner formand for Kristendemokraterne, Marianne Karlsmose.

Hun forklarer, at hun første gang hørte om partilederdebatten i løbet af onsdag.

»Jeg var meget overrasket,« siger hun.

Kan du forstå, hvorfor man fra Ældre Sagens side synes, at 11 partiledere var rigeligt?

»Vi har et stort ældreprogram og bud på løsninger, som ikke kom i spil. Demokratiet er besværligt, hvis vi skal have alle perspektiver i spil,« siger Marianne Karlsmose.

»En værdig ældrepleje er virkelig hjerteblod for mig, så jeg kunne næsten ikke være i mig selv over at skulle sidde derhjemme og kigge på.«

»Om der er 11 eller 14, er ikke det, der afgør det. Man kunne have haft os tre med i en kort runde,« fastslår Marianne Karlsmose om sit, Sikandar Siddiques og Franziska Rosenkildes fravær.

Sidste gang partilederne mødtes i direkte debat var tilbage i juni, da Danmark skulle stemme om forsvarsforbeholdet. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Sidste gang partilederne mødtes i direkte debat var tilbage i juni, da Danmark skulle stemme om forsvarsforbeholdet. Foto: Søren Bidstrup

Hos Ældre Sagen siger souschef Michael Bo Christensen til B.T., at man havde valgt at lægge snittet ved 11 efter erfaringer fra tidligere arrangementer.

»Det var simpelthen et pladshensyn. Vi havde nu en gang valgt, at 11 skulle kunne komme til orde, og hvis du så debatten, så kunne du se, at der virkelig var kamp om taletiden,« forklarer Michael Bo Christensen.

Han tilføjer imidlertid, at Ældre Sagen efterfølgende har rakt ud til Kristendemokraterne.

»Vi taler med alle partierne og er interesserede i at høre, hvad de har at sige,« forsikrer Michael Bo Christensen.