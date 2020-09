Et klap i numsen, seksuelle kommentarer i frokostpausen eller direkte opfordringer til sex.

De seneste ugers intense debat om sexkrænkelser på arbejdspladsen – især i mediebranchen – får nu Alternativets leder, Josephine Fock, til at tage et kontroversielt skridt.

Hun vil have alle Folketingets 179 politikere samt ansatte på Christiansborg til at tage et kursus i, hvordan man håndterer og forhindrer krænkelser og sexchikane.

»Christiansborg er ikke et helligt sted, hvad angår krænkende adfærd. Derfor mener vi, at alle på Christiansborg – også de folkevalgte – skal tage et obligatorisk kursus, så vi forebygger seksuelt krænkende adfærd her på stedet,« siger Josephine Fock til B.T.

Debatten om sexchikane blussede op, da tv-vært Sofie Linde fortalte om en 12 år gammel dag, hvor en 'stor tv-kanon' fra DR sagde, at hun skulle »sutte hans pik« for ikke at få ødelagt sin karriere.

Efterfølgende har 1.615 kvinder i mediebranchen underskrevet et støttebrev til Sofie Linde, hvor de erklærer, at de også har oplevet krænkende adfærd.

Men søgelyset har også været rettet mod Christiansborg.

Her har ordførere fra De Radikale og Alternativet sat spørgsmålstegn ved Jeppe Kofod som udenrigsminister på grund af en sag fra 2008, hvor han som 34-årig havde sex med en 15-årig pige fra Socialdemokratiets ungdomsparti.

»Det er især vigtigt, at folketingsmedlemmer tager et kursus, fordi det er dem, der ofte står i en magtfuld position,« siger Josephine Fock.

Alternativet var selv ramt af flere sager om seksuelt krænkende adfærd i 2017. Her beskrev Jyllands-Posten, hvordan en ung ansat – ifølge hende selv – blev udsat for et seksuelt overgreb af en ældre partiansat.

I en anden sag havde Alternativets tidligere pressechef bedt partiets ansatte om at sende billeder af deres »pik i slap tilstand« som bidrag til en såkaldt »dick-pic-collage«.

Oplever du, at seksuelle krænkelser er et særligt problem på Christiansborg?

»Jeg vil sige, at det i hvert fald finder sted på Christiansborg. Jeg tror ikke, at det er markant værre i politik end i andre brancher, men omvendt er Christiansborg nok ikke noget møntereksempel.«

I har jo selv haft sager om sexchikane i Alternativet. Hvad har I selv gjort for at stoppe den kultur?

»Jeg er meget bevidst om partiets fortid, og derfor vil vi sende alle vores kandidater, folkevalgte og ansatte på kurser for at forhindre krænkende adfærd. Vi er også ved at vedtage en ny samtalepolitik i partiet, som skal stoppe sexchikane og lignende.«

Efter De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, fredag genoplivede sexsagen med Jeppe Kofod, er hun blevet kontaktet af mellem 8 og 10 kvinder, som fortæller om sexchikane i politik.

Det har fået Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), at tage sagen op i Folketingets ledelse, Præsidiet, på et møde onsdag.

»Jeg vil gerne slå fast, at seksuel chikane naturligvis er helt uacceptabelt. Også i dansk politik. Ingen kvinder i Folketinget skal acceptere sexistiske bemærkninger,« sagde Henrik Dam Kristensen til B.T. mandag.

Josephine Fock opfordrer nu Folketingets Præsidium til at skride til handling.

»Vores forslag er en klar opfordring til Folketingets ledelse om at indføre obligatoriske kruser. Som folkevalgte bør vi være et foregangseksempel for alle arbejdspladser,« siger hun.