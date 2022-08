Lyt til artiklen

De hårde kommentarer fyger fra dansk politiks yderfløje i øjeblikket.

Især på sociale medier er der kløe i fingrene for at rakke ned på de poltiske modstandere, hvilket er faldet Frie Grønnes partileder, Sikandar Siddique, for brystet.

På Nye Borgerliges leder Pernille Vermunds Facebookside, får han nemlig en ordentlig overhaling, hvor en bruger mener, at 'han kan drage ned til sine muslimske venner.'

Og det er Pernille Vermund helt enig i.

Det giver hun udtryk for i et opslag i kommentarsporet til et af sine egne Facebook-opslag.

Her svarer hun på en kommentar fra en af sine politiske tilhængere.

»Han skal overhovedet INTET bestemme den nar, han kan drage ned til sine muslimske venner,« skriver en Palle Vang Nielsen, hvor Pernille Vermund liker opslaget og svarer:

»Enig!«

Kommentaren falder til et opslag, som netop handler om Sikandar Siddique, der har foreslået, at Politiet og Forsvaret skal tillade religiøs hovedbeklædning, som en del af uniformen.

»Jeg synes, det er skræmmende, at en politisk leder ønsker en anden politiker sendt ud af landet. Det er ikke den demokratiske samtale, som jeg ønsker mig,« siger Sikandar Siddique.

»Det er uværdigt for en partileder. Pernille Vermund lever ikke op til sit ansvar om at holde den gode tone her,« siger han.

Der er over 1.300 kommentarer til Pernille Vermunds opslag. Langt de fleste er meget kritiske over for Sikandar Siddique. Nogen opfordrer sågar til vold og drab på Frie Grønnes politiske leder.

»Han skal aflives,« skriver en Svend Nielsen.

»Hvis jeg møder den (klovne-emoji, red.), er mine hænder ikke i lommerne,« skriver en Dan Møller.

Begge kommentarer har stået i kommentarsporet siden torsdag og er i skrivende stund ikke blevet modereret væk.

»Ser man hendes kommentarspor igennem, så er det fyldt med voldstrusler mod mig. Truslerne får lov at stå i flere dage og bliver ikke fjernet. Efter flere dage, så ved Pernille Vermund godt, hvad der foregår,« siger Sikandar Siddique, som har oplevet et stigende antal trusler mod sin person.

»Jeg får flere og flere trusler dagligt, så det er svært for mig at udføre mit politiske arbejde. De trusler legitimerer Pernille Vermund, når hun lader dem stå på sin profil og skriver, at jeg skal forlade landet,« siger Sikandar Siddique.

Pernille Vermund er iskold, når det kommer til Sikandars sved på panden over de voldsomme kommentarer

»Det må han jo blive sur over eller lade være. Hvis man synes, at der skal være mere islam i Danmark, så så jeg hellere, at man tog til et land, hvor islam fylder mere. Der er rigeligt med steder.«

Det er en kollega, som der bliver skrevet voldsomme ting om i dit opslag. Han skal intet bestemme og kan bare forlade landet. er du enig i det?

»Ja, det er jeg. Jeg ville ønske, han ikke kom i Folketinget næste gang. Jeg ville sige det samme til en socialist.«

De eneste, der skal bestemme noget i Danmark, er Nye Borgerlige, eller hvordan?

»Når man har en politik, som man synes er den rigtige, så håber man jo, at den får flertal.«

Så Sikandar skal bare smutte ned til sine muslimske venner?

»Det er måske voldsomt at sige det på den måde. Men hvis man ønsker mere islam i Danmark, så er jeg dybt uenig, og så er der masser af islamiske lande, hvor man kan tage til.«

Så hvis han bliver ved med at mene det, han mener, så skal han tage ned til sine muslimske venner?

»Det er ikke noget, han SKAL gøre. Men jeg synes da, at det er en fordel, at hvis man vil leve i et liberalt demokrati, at man bakker op om de rettigheder, vi har i Danmark. Blandt andet det sigende princip, at vores ordensmagt er fri og neutral.«

Nu lyder det, som om at du siger noget andet, end at du er enig i den kommentar, vi taler om. Er du stadig enig i den kommentar?

»Jamen der er jo forskel på et interview og en kommentar på sociale medier. Du ringer til mig for at få en kommentar til en kommentar, derfor uddyber jeg min kommentar.«

Der er en del andre kommentarer på opslaget. Blandt andet, at din folketingskollega skal aflives. Hvorfor er de kommentarer ikke blevet slettet?

»Fordi der er 1300 kommentarer på opslaget, så jeg kan ikke følge med i alt, hvad der foregår. Men jeg er helt enig i, at lige præcis de to kommentarer er langt over grænsen, og der vil jeg anbefale Sikandar at tage et screendump af dem og sende til politiet og anmelde dem for trusler. Det gør jeg selv, når jeg bliver mødt med den slags.«