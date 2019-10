Liberal Alliance-partileder Alex Vanopslagh reagerer nu på, at hans partifælde Christina Egelund har valgt at forlade partiet.

Det sker i et opslag på Facebook.

'Christina har gjort et stort arbejde for partiet i mange år. Jeg kan forstå, at Christina forlader os, fordi hun ikke synes, at LA er et rigtigt liberalt parti. Det er jeg ikke enig i,' skriver han blandt andet.

Den 41-årige nordjyske politiker meddelte tidligere søndag, at hun har meldt sig ud af partiet. Om begrundelsen herom lød det blandt andet, at hun ikke længere kunne forene sig med den 'politiske substans'.

Christina Egelund. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Christina Egelund. Foto: Mads Claus Rasmussen

»For mig er det helt tydeligt, at Liberal Alliance ligesom mange andre partier er splittet mellem en national strømning på den ene side og en moderne, liberal strømning på den anden side. Jeg tilhører den sidste, og jeg oplever, at den strømning er under pres i LA,« sagde Christina Egelund i et interview med DR.

Ifølge Christina Egelund har partiet nemlig sat kurs i en nationalkonservativ retning fremfor den moderne liberale kurs, som hun foretækker. Noget tidligere kulturminister fra Liberal Alliance Mette Bock bakkede op om i en kommentar på Facebook.

B.T. har forsøgt at træffe Alex Vanopslagh til en interview herom, men han er ikke vendt tilbage. Til gengæld italesætter han nu Christina Egelunds udsagn i sit Facebook-opslag.

'Liberal Alliance er et liberalt parti. For os er troen på, at vi hver især må og bør søge vores egen lykke, under ansvar for samfundet omkring os, en helt central værdi,' skriver han.

Alex Vanopslagh. Foto: Martin Sylvest Vis mere Alex Vanopslagh. Foto: Martin Sylvest

Han tilføjer, at partiet er tilhænger af en fri markedsøkonomi, en begrænset stat og troen på, at det skal kunne betale sig at gøre en indsats for sig selv og andre. Derudover skriver han, at Liberal Alliance har for øje at beskytte 'grundlæggende liberale frihedsrettigheder, respekten for ejendomsretten, lighed for loven, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed'.

'På den måde er vi ikke et nationalkonservativt parti. De værdier er der rigeligt med andre partier, der slås for,' lyder det.

Han erkender dog, at der kan være forskellige opfattelser af partiets værdier.

'Og ingen skal være i et parti, de ikke ønsker at være i. Det gælder Christina, som det gælder andre, der ikke føler, at de kan se sig selv i LA. Jeg ønsker Christina al mulig held og lykke fremover,' afslutter han opslaget, som du kan læse den fulde udgave af herunder.