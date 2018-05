Hvorfor valgte du at dele Generation Identitærs opslag i første omgang?

»Det er fordi, VUC Lyngbys kampagne rammer helt ved siden af. Der sidder en kvinde i hijab i en reklame for unge menneskers fremtid, som endda er for en uddannelsesinstitution og dermed betalt med skatteborgernes penge. Det er helt håbløst.«

»Det sætter de (Generation Identitær, red.) fingeren på med deres relativt uskyldige aktion. I min verden er der i højere grad tale om civil ulydighed end reelt hærværk.«

Bør du som formand for Nye Borgerlige bakke op om hærværk, som jo er ulovligt?

»Nej, det skal jeg ikke. Det er også derfor jeg fjernede mit opslag. Men jeg forstår deres bevæggrund. Og jeg forstår deres frustration over, at en offentligt financieret uddannelsesinstitution reklamerer for islam, hvad de jo for mig at se gør, når de plastrer et islamisk symbol som hijab'en på en kampagne for unge menneskers fremtid. Det er en provokation uden lige.«

Hvorfor slettede du så opslaget?

»Det gjorde jeg efter at Toke (With, red.) havde gjort mig opmærksom på, at det jo er hærværk. Hærkværk er ikke den rette vej. Kampen mod islamisering skal være demokratisk.«

Du kommenterer Generation Identitærs eget opslag om aktionen, hvor de begår hærværk, og kalder dem 'fædrelandskærlige frihedskæmpere'. Hvorfor?

»Jeg bakker op om dem. Det gør jeg bestemt. De sætter fokus på den helt åbenlyse afvikling af dansk kultur, dansk frihed og danske værdier. Jeg vil ikke blande mig i deres metoder. Hvis de gør noget, som er ulovligt, må det være en sag mellem dem og myndighederne.«

Men bakker du ikke op om deres hærværk ved at skrive, som du gør i kommentaren?

»Jeg bakker dem op i deres arbejde. Enhver der er parat til at kæmpe for vores frihed, vores kultur og vores værdier vil jeg bakke op om. Når det drejer sig om en happening med hærværk, må det være en sag mellem dem og myndighederne. Men jeg bakker bestemt op om deres formål og ser de samme problemer, som de gør.«

Fortryder du, at du bakker dem op i en Facebook-tråd, som direkte relaterer sig til udøvelse af hærværk?

»Nej, det fortryder jeg ikke. Vi står over for en islamisering af vores samfund og nogle udfordringer, som folk er blinde overfor.«