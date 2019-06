Ungdomsformand og LA-politiker Henrik Dahl ser Alex Vanopslagh som mulig Samuelsen-efterfølger.

Efter Liberal Alliancens katastrofevalg ser flere partifæller en mulig ny LA-leder i Alex Vanopslagh, der opstillede i Vestjyllands Storkreds og er tidligere ungdomsformand.

Det fortæller LA-folketingsmedlem Henrik Dahl til flere medier. Også landsformand for partiets ungdomsorganisation Signe Bøgevald Hansen har tiltro til Vanopslagh.

Partiets leder, Anders Samuelsen, er ikke blevet valgt ind i Folketinget.

Og det er langt fra givet, at hans mulige efterfølger skal være Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der ellers længe har stået som partiets kronprins, mener de to LA-medlemmer

- Altså Alex (Vanopslagh, red.) var en utroligt god formand for LAU i sin tid, så jeg tror da sagtens, at han kan omskoles til at være en god leder af LA også, siger Henrik Dahl i et interview til DR, hvor Samuelsen blandt andet kritiseres for nepotisme.

Ved folketingsvalget er partiet gået fra 7,5 procent af stemmerne til blot 2,3, og mange profiler - heriblandt Joachim B. Olsen - ser ikke ud til at komme ind igen.

Ungdomsformand Singe Bøgevald Hansen peger på flere politiske "svigt" i løbet af den seneste valgperiode, hvor man en del af tiden sad i regering.

- Der er sket et svigt i forhold til den identitet, man har haft i LA, siger hun.

Bøgevald Hansen mener, at et ledelsesskifte kan komme på tale.

- Man skal i hvert fald finde en ny linje og en linje, hvor man genopfinder sin identitet og det liberale projekt, siger hun til Ritzau.

Spørgsmål: Og det kunne være med en ny leder?

- Ja, helt bestemt.

Spørgsmål: For eksempel som Vanopslagh?

- Ja, han kunne være et godt bud.

Til TV Midtvest udtaler Vanopslagh, at han er åben over for idéen.

- Jeg har aldrig været bange for at tage lederskab, hvad end det har været i gymnasiet, i kommunalpolitik, landspolitik eller ungdomspolitik. Og det har jeg sådan set heller ikke nu, siger han til lokalmediet.

