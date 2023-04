Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Socialdemokratiets retsordfører forsvarer nu justitsminister Peter Hummelgaard (S), efter at B.T. har bragt en artikel om ministerens gentagne brud på færdselsloven.

'Jeg er selv far til to små børn og politiker. I den rækkefølge. Og jeg synes, den her slags såkaldt journalistik er så langt over grænsen, som det kan komme. Helt på linje med den gang, man rodede i skraldespande,' skriver den socialdemokratiske retsordfører, Bjørn Brandenborg, på Twitter.

B.T. blev i midten af marts kontaktet af en borger i København, der var frustreret over, at Peter Hummelgaard igen og igen parkerede ulovligt på den vej, hvor han afleverer sine børn i institution om morgenen.

En fotograf fra B.T. kunne herefter dokumentere, at justitsministeren parkerede ulovligt fire ud af de fem gange, justitsministeren ankom i bil.

Bjørn Brandenborg bliver i B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen', spurgt: Du skriver, at du er far til to små børn og politiker. Hvad har det at gøre med at parkere ulovligt?

»Det har det med det at gøre, at jeg også selv forsøger at prioritere, når det kan lade sig gøre, at aflevere mine egne børn i daginstitution. Og tanken om, at der skulle stå dig og dine kolleger og overvåge mine børns børnehave, er helt vildt grænseoverskridende.«

Bjørn Brandenborg, er det vigtigt, om justitsministeren overholder færdselsloven?

»Ja, det er det.«

Men Bjørn Brandenborg, hvad har børnene med det her at gøre?

»Ja, det er de børn, som justitsministeren prioriterer at aflevere i et meget fortravlet liv.«

Kan man ikke prioritere sine børn uden at parkere ulovligt?

»Jo, men nu … Jo, det kan man godt. Og jeg kan da også godt sige til dig, at jeg har da også selv, selvom jeg ikke bor i København, afleveret mine børn nogle gange, hvor jeg ikke har parkeret, tror jeg, helt efter reglerne. Det glipper for os allesammen. Og det er vel det, der også er tilfældet her.«

Til de forældre, der også har travlt om morgenen og undrer sig over, om der er et lovmæssigt fripas, er det så noget, I kunne arbejde med politisk? Lave en straffri zone for travle børnefamilier?

»Jamen, tak for forslaget. Det skal jeg tage med mig.«

Peter Hummelgaard har afvist at stille op til interview med B.T., men skriver i en mail:

»Jeg vil hverken beklage eller forklare mig over for B.T., for det gør alligevel ingen forskel for den historie, man gerne vil skrive,« lyder det i mailen, hvor ministeren forklarer parkeringerne således:

»Det er vigtigt for mig at kunne aflevere mine børn i vuggestue og børnehave næsten hver morgen. Jeg bilder mig selv ind, at det er en – om end sølle – kompensation for alle de timer, jeg ellers er væk i deres liv,« skriver Peter Hummelgaard.

»Ligesom alle andre skal jeg selvfølgelig være opmærksom på tidsbegrænsningerne for parkering i Københavns Kommune. Jeg prøver i forvejen at optimere vores morgen-familielogistik, så vi kommer af sted tidligt nok til at kunne tage cyklerne. Nogle gange er bilen dog nødvendig. Og at det så er glippet ift. at overholde en tidsbegrænset parkering, er selvsagt træls,« skriver han i mailen.