Prognoser viser, at partiet Klaus Riskær Pedersen er langt fra at komme i Folketinget.

Og nu tages konsekvensen.

Partiet Klaus Riskær Pedersen ophører, fortæller formand og stifter Klaus Riskær Pedersen til B.T.

»Partiet kommer ikke til at stille op igen. Det er udelukket. Det er punktummet,« understreger Klaus Riskær Pedersen.

I løbet af valgdagen er det stået mere og mere klart, at han ikke får tillid nok fra befolkningen til at komme over spærregrænsen, og derfor lukker han nu partiet ned for altid.

»Der er mange vælgere, der mener, at de idéer jeg er kommet med, er helt oplagte - men at det er noget de eksisterende poltikere helt naturligt bør gøre,« siger Riskær til DR.

»Projektet har ikke været spildt. For når man om 10 år kommer til at se tilbage på det, jeg har lavet, så vil man se, at mange af tingene er sket.«

»Der er næsten 30.000 danskere, der har giver mig deres håndslag, og dem vil jeg arbejde videre for og skubbe idéerne ind i dansk politik hos de andre partier, hvis jeg kan. Men Partiet Klaus Riskær Pedersen stiller ikke op igen.«

Nu ser den tidligere erhvervsmand frem til at kunne bruge mere tid sammen med sin knap 1-årige søn, han har sammen med den 35 år yngre kæreste, Anna Pia.

»Det bliver dejligt at komme hjem til familien igen og få lidt mere tid med dem. Specielt med lille Adam.«