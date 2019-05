Hvad mener partierne egentlig om de ting, der vedrører dig og dine børns og forældres hverdag - i daginstitutonen, i skolen, på jobbet eller på plejehjemmet?

Har du set partilederrunde i TV?

Er du forvirret?

Eller er du bare generelt forvirret over, hvad partierne vil, og hvad de egentlig mener om de ting, der vedrører dig og dine børns og forældres hverdag - i daginstitutonen, i skolen, på jobbet eller på plejehjemmet?

Mange har efterhånden svært ved at spotte den afgørende forskel på de store partier. Især efter at Socialdemokratiet har indført deres hårde udlændingepolitik, kan det være svært at finde ud af, om man helst vil stemme på Socialdemokratiet, Venstre eller Dansk Folkeparti.

Det får nogle vælgere til at søge mod mindre yderpartier eller de Radikale - også fordi mange er trætte af, at det hele skal handle om Lars Løkke Rasmussen contra Mette Frederiksen.

Men hvad er det egentlig, man får, med de partier, hvis de får magt som de har agt?

B.T. giver her et hurtigt overblik over alle partiernes mærkesager og grundholdninger. Læs den før du beslutter, hvem du vil stemme på.