Lars Løkke Rasmussen har indgivet regeringens afskedsbegæring, og partierne skal en tur på Amalienborg.

Fredag klokken 14 skal repræsentanter for de politiske partier møde op på Amalienborg for at meddele dronning Margrethe, hvem de peger på som landets kommende statsminister.

Det meddeler hoffet i en pressemeddelelse, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) torsdag formiddag har indgivet sin regerings afskedsbegæring.

Det står på forhånd klart, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har flertal bag sig til at danne regering.

Valget onsdag gav 91 mandater til de partier, der bakker op om hende. Det er uden Alternativet.

/ritzau/