Den yderligere åbning af Danmark betyder blandt andet, at man fra på mandag kan komme til frisør.

Regeringen og et bredt flertal er efter sene forhandlinger natten til fredag blevet enige om en åbning af såkaldte liberale erhverv i Danmark.

Det skriver flere partiledere på Twitter.

Den yderligere åbning betyder, at flere erhverv, der har været lukket siden midten af marts, blandt andet frisører, må åbne fra på mandag.

Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen skriver på Twitter, at han glæder sig over den yderligere åbning.

- Efter en lang aftens forhandlinger er der nu flere, der kan vende tilbage til et arbejde og en mere normal hverdag.

- Afgørende for Venstre, at det sker på et sundhedsfagligt grundlag! Nu skal vi se på, hvad der kan følge efter, når tiden er inde til det.

