Om fire dage vil regeringen have alle mink i Danmark aflivet.

Men skæbnedagen for minkavlerne møder nu hård modstand fra flere partier i Folketinget. Der er nemlig ikke skyggen af lovgrundlag for at presse minkavlerne med en deadline.

»Det er noget svineri. Der er jo slet ikke lovhjemmel til at fastsætte en dato, hvor den sidste mink skal være aflivet. Den dato må regeringen trække tilbage,« siger Per Larsen, fødevareordfører hos De Konservative.

I Nordjylland skulle alle mink allerede være døde i mandags kl. 23:59. Regeringen har givet resten af landets minkavlere indtil på mandag, 16. november, hvis de vil indkassere en bonus på 20 kr. pr. skind.

DF's Rene Christensen

Men det får de politiske modstandere til at fare op.

»Det er ulovlig lokkemad, der skal presse minkavlerne til at føre kniven hurtigere. Der findes ingen politisk aftale, der lovliggør, at minkavlerne skal aflive deres dyr inden på mandag for at få en højere erstatning,« siger René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti.

Søndag beskrev blandt andre B.T., at det er ulovligt at kræve raske mink aflivet uden for smittezonerne.

Alligevel skulle minkavlerne vente til tirsdag, før Fødevarestyrelsen sendte et nyt brev til minkavlerne. Her stod, at aflivningen af raske mink kun var en »opfordring«.

Pernille Vermund (D)

Men i brevet fastholder Fødevarestyrelsen den stramme deadline, selv om der ikke er lovhjemmel til en sådan.

»Du får 20 kr. i tempo-bonus pr. mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest den 16. november,« står der i brevet.

Hos Nye Borgerlige er formand Pernille Vermund rasende over, at minkavlerne bliver sat under et pres på et ulovligt grundlag.

»Det er en hån mod minkavlerne. De er i forvejen under et enormt psykisk pres, og alligevel fastholder regeringen en ulovlig deadline over for minkavlerne. Det er en skændsel,« siger hun.

Mink aflives på minkfarm ved Næstved, fredag den 6. november 2020.

B.T. har talt med minkavler Lars Sørensen, hvis mink er raske og dermed ikke lovlige at kræve aflivet. Alligevel fortsætter han med at aflive 7.000 mink om dagen.

»Hvis jeg stopper med at aflive nu, når vi det ikke til på mandag. Så jeg føler mig presset til at fortsætte, selv om myndighederne ikke har loven på sin side lige nu,« sagde minkavler Lars Sørensen til B.T. mandag.

Hos Dansk Pelsdyravlerforening appellerer man til regeringen om at fjerne deadlinen på mandag.

»Det handler også om minkavlerne helbred. De afliver og pelser dag og nat for at nå det til på mandag. Det er en uværdig behandling af et helt erhverv, og regeringen må simpelthen give avlerne mere tid,« siger Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening.

Fødevareminister Mogens Jensen

B.T. har forsøgt at få et svar fra fødevareminister Mogens Jensen, om regeringen vil udsætte eller aflyse deadlinen på mandag.

Men ministeriet har svaret, at »ministeren ingen kommentarer har til spørgsmålet.«

Folketingets partier forhandler lige nu, hvilken erstatning minkavlerne kan få for at nedlægge deres erhverv.