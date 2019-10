Regeringens støttepartier vil erstatte biobrændsel lavet på fødevarer med brændsel lavet på affaldsprodukter.

Regeringens støttepartier vil udfase brugen af særlige typer biobrændsel.

Det skriver DR.

Med kravet vil støttepartierne udfase første generation af biobrændsel, der fremstilles af fødevarer som eksempelvis hvede, sukkerroer og rapsolie.

I stedet vil partierne udelukkende benytte biobrændsel, der produceres af affaldsprodukter som blandt andet træflis, halm og svinefedt.

- Vi skal ikke producere noget, der ellers kunne være fødevarer, bare for at lave biobrændsel ud af det. Første generation af biobrændsel er spild af ressourcer, siger Alternativets klimaordfører, Rasmus Nordqvist, til DR.

Siden 2010 er der i Danmark blevet blandet fem procent biobrændsel i al benzin for at begrænse CO2-udslippet.

Men selv om intentionen med brugen af første generation biobrændsel egentlig er god, så har den også en skyggeside.

Det skyldes, at flere af de afgrøder, som biobrændstoffet fremstilles af, kræver arealer, der i dag er dækket af skov. På den måde er det usikkert, om klimaet i sidste ende reelt har gavn af det.

- Den afledte CO2-udledning af skov- eller landrydning giver faktisk et ret stort udslip. Så man risikerer, at det samlede CO2-udslip er værre end for fossile brændstoffer, siger Niels Buus Kristensen, transportforsker og medlem af Klimarådet, til DR.

Regeringens støttepartier ønsker at få udfaset brugen af første generation af biobrændsel fra 2020.

/ritzau/