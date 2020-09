Står det til regeringens tre støttepartier skal videnscentret Kvinfo hurtigst mulig kunne rådgive om sexisme.

Det store fokus på sexisme og chikane har ført til, at videnscentret Kvinfo modtager mange henvendelser fra virksomheder og organisationer, der gerne vil rådgives om, hvad de kan gøre ved problemet.

Derfor vil regeringens tre støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten, hurtigst muligt afsætte 2,5 millioner kroner til Kvinfo, så det kan øge sin mulighed for at yde rådgivning.

- Kvinfo er lagt ned af henvendelser fra medier, partier og virksomheder, der gerne vil have hjælp til at udarbejde politikker mod og få rådgivning, når det kommer til seksuel chikane og at få gjort op med denne her kultur.

- Den opgave kan Kvinfo løse, men de får brug for en håndsrækning, siger SF's ligestillingsordfører, Astrid Carøe.

De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, skriver ligeledes:

- Hundredvis af modige kvinders vidnesbyrd har startet en bevægelse, som ikke må løbe ud i sandet. Derfor skal vi også sikre muligheden for rådgivning og viden, som mange efterspørger lige nu.

Kvinfo er et videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. Efter flere politiske diskussioner omkring videnscentret kom det på finansloven for 2020.

Her modtager centret 5,6 millioner kroner til sin drift samt støtte til et mentorprojekt for etniske minoritetskvinder.

Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper, siger om, hvorfor opgaven lige skal ligge hos Kvinfo:

- Man kunne vælge mange ting, men Kvinfo har evnerne og ekspertisen til at kunne gøre dette her ret hurtigt. Derfor er det vores forslag, så man kan få det hurtigt ud at virke.

- Vi har hørt mange historier fra medieverdenen og den politiske verden. Men jeg har også hørt mange historier fra restaurationsbranchen, murerbranchen og så videre.

- Hvis der er arbejdsgivere, der griber ud efter rådgivning, så skal den den ondelyneme også være der, siger hun.

Hvis der kommer et mere længerevarende behov for rådgivning på området, er hun åben over for, om det er en opgave, der i højere grad skal i udbud.

- Skal det gøres mere permanent, så kan vi da kigge på, om andre skal gøre det. Men Kvinfo kan gøre det, og det er der, det vælter ind med henvendelser, siger Pernille Skipper.

