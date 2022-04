Mens krigen i Ukraine raser, kommer flere og flere flygtninge til Danmark. Flygtninge, der skal huses rundt omkring i landets kommuner.

I den forbindelse har flere partier i Aarhus Kommune nu forslået, at planerne om nedrivning af seks boligblokke i Gellerupparken skal sættes på standby.

Boligerne skal i stedet stilles til rådighed for ukrainske flygtninge, der de kommende måneder kommer til byen.

»Vi foreslår en midlertidig løsning, hvor man sætter nedrivningen på pause. Vi har allerede i kommunen brugt langt over halvdelen af de boliger, vi har til rådighed til flygtningestrømmen, og derfor må vi tænke kreativt – for der vil være behov for flere ledige boliger,« siger Nye Borgerliges Henrik Arens til B.T.

Det er Nye Borgerlige, Venstre og Enhedslisten i Aarhus, der står bag ideen, der er stillet som et ændringsforslag til sagen om nedrivningen af seks boligblokke i Gellerupparken.

Boligblokkene står lige nu til at skulle rives ned i 2023 og 2024.

»Vi vil have, at muligheden for at sætte det på standby bliver undersøgt. Man kan sige meget om krig, men det er ikke noget, der formentlig er overstået på 14 dage,« lyder det fra Henrik Arens.

Borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S) støtter dog ikke umiddelbart de planer. Det ville være synd for udviklingen i Gellerup at vente med nedrivningen, siger han til DR.

»Boligerne vil først blive revet ned i 2023, så vi har tid til at se tingene lidt an. Og vi har andre muligheder for at huse ukrainske flygtninge,« siger borgmesteren til DR.

Rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo (C) er dog ikke afvisende over for muligheden.

Men ligesom borgmesteren mener han også, at man skal se tiden an.

»Vi skal følge udviklingen med krigen tæt, men vi skal også iværksætte de planer, vi har,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Jo længere krigen trækker ud, kan det blive nødvendigt at justere. Men lige nu er den melding, jeg har fået, at der er kapacitet nok til at huse flygtningene andre steder.«

Forslaget skal behandles på byrådsmødet onsdag aften, hvorefter det forventes at blive sendt videre til behandling i de relevante udvalg.

Blandt andet så kapacitetsspørgsmålet kan blive belyst, siger Steen Stavnsbo.