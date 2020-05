Et flertal uden om regeringen ønsker, at minister indkalder til diskussioner om at oprette flere studiepladser.

Et politisk flertal uden om regeringen ønsker at oprette flere studiepladser på de videregående uddannelser.

Det sker, efter at flere fagfolk indtil for nylig har vurderet, at coronakrisen vil give flere afslag end normalt til unge ansøgere. Det skriver Politiken.

Vurderingen er blandt andet baseret på erfaringer fra finanskrisen i 2008. Her steg antallet af afviste på et enkelt år med 50 procent. Fra 8962 til 13.689.

Det skyldes, at unge i krisetider søger mere mod de videregående uddannelser, hvorfor kampen om pladserne også bliver hårdere.

For at undgå at mange unge ender med at få et afslag, opfordrer et politisk flertal nu til drøftelser om at oprette flere studiepladser.

Det er Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, De Venstre og Liberal Alliance, der opfordrer uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til at indkalde til drøftelserne.

- Ministeren må ikke sidde på hænderne nu, for der er tusindvis af unge, som har drømme om deres fremtid.

- Deres drømme risikerer at drukne i coronasnak og manglende muligheder. Det må ikke ske, siger Venstres uddannelsespolitiske ordfører, Ulla Tørnæs, til Politiken.

Partierne vil se på dimensioneringen af de videregående uddannelser fra 2014, som begrænser antallet af pladser på bestemte uddannelsesområder med høj ledighed.

I alt er der reduceret omkring 3700 pladser, når den er fuldt indfaset i år.

Venstres ordfører nævner it-ingeniører og sygeplejerskeuddannelsen, som steder, hvor der er behov for flere pladser.

Til Politiken siger uddannelses- og forskningsministeren, at hun er optaget af at få plads til alle, der vil uddanne sig til efteråret.

Hun siger, at hun gerne vil kigge dimensioneringsmodellen efter i sømmene. Det bliver bare ikke lige nu, da uddannelsesinstitutionerne ifølge hende ikke har brug for store reformer midt i en krisetid.

I stedet mener Ane Halsboe-Jørgensen, at man hellere skal have målrettet fokus på at komme bedst muligt igennem sommerens optag.

/ritzau/