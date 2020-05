Inden klimaforhandlinger lyder det fra partier, at de håber at se en langsigtet klimaplan på aftenens møde.

Inden tirsdagens sættemøde om første del af klimahandlingsplanen lyder det fra De Konservative, at det er "voldsomt utilfredsstillende", at regeringen ikke har fremlagt en samlet plan for, hvordan 70 procents målet kan nås.

Det siger partiets klimaordfører, Mette Abildgaard, som deltager i forhandlingerne tirsdag aften sammen med partileder Søren Pape Poulsen (K).

- Det er jo som at forhandle med blind makker, når vi ikke aner, hvad de resterende sektorer så skal levere, siger hun.

- Vi kan simpelthen ikke forhandle sektor for sektor uden at have noget samlet overblik.

I sidste uge spillede regeringen ud med et bud på første del af klimahandlingsplanen.

Udspillet indeholder blandt andet, at der skal bygges to energiøer. Olie og gas skal erstattes af grøn fjernvarme eller elektriske varmepumper, og affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.

I alt forventer regeringen, at udspillet kan give en reduktion på to millioner ton CO2 i 2030.

Men der er langt fra to millioner ton til de 19 millioner ton CO2, som Danmark skal have reduceret inden 2030.

Derfor må regeringen spille ud med en overordnet plan for, hvor stor en del af reduktionen de enkelte sektorer skal stå for, mener De Konservative.

- Lad os sige, at transportsektoren er uheldig at være med i den sidste runde forhandlinger, og vi så skal hente otte millioner CO2-reduktioner der. Fordi vi ikke har hentet nok i de andre sektorer, så ender vi med at lave bilfri mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Og det er vi ikke interesseret i, siger hun.

De Konservative ser ikke sig selv gå med i en aftale, før der er fastlagt en mere langsigtet plan.

Venstre håber også, at regeringen vil fremlægge en samlet plan på mødet tirsdag aften.

- Vi glæder os til at komme i gang med klimaforhandlingerne. Vi vise verden, at man godt kan være et rigt land med vækst og samtidig gøre det bæredygtigt, siger Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers i en skriftlig kommentar.

- Nu kan vi endelig høre mere om regeringens udspil, og vi håber virkelig, at de også fortæller os mere om den samlede plan for 70 procents reduktion på mødet i aften.

