Torsdag bliver det et krav at bære mundbind på nogle områder af landets uddannelsesinstitutioner.

Når det fra torsdag bliver et krav at bære mundbind på fællesarealerne på universiteter og andre videregående uddannelser, bør de studerende ikke skulle bruge af SU'en for at leve op til reglerne.

Sådan lyder det fra Enhedslisten og SF.

Sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL) er bange for, at studerende med en stram økonomi ellers kan blive fristet til at genbruge mundbind.

- Det har hele tiden været et krav for os, at regningen for coronaepidemien ikke skal betales af dem med de laveste indkomster.

- Derfor skal vi sikre, at studerende, der bliver omfattet af et krav om mundbind, har mulighed for at få gratis mundbind, hvis de er økonomisk trængte, siger Peder Hvelplund.

Fredag varslede regeringen, at det bliver et krav at bære mundbind på offentlige arealer fra torsdag. Det gælder herunder uddannelsesinstitutioner.

Kravet gælder på fællesarealer som gange og kantiner. Det gælder derimod ikke ved undervisning i klasse- og holdlokaler, værksteder, klinikker og laboratorier.

SF mener også, at mundbind skal være gratis, da det ellers kan ses som en slags brugerbetaling.

- Vi skal holde fast i, at alle unge skal have adgang til uddannelse. Vi vil ikke have brugerbetaling på uddannelse i Danmark. Derfor skal mundbind også være gratis, siger Astrid Carøe, uddannelsesordfører for SF.

- Selv om det kan se ud som en lille udgift, så er det en ekstraudgift, som kan holde eleverne hjemme. Det må ikke ske, siger hun i en skriftlig kommentar.

Mundbind kan fås ned til to kroner stykket, men Peder Hvelplund fra Enhedslisten mener, at det for folk med lav indkomst kan komme til at fylde i budgettet, når der kommer flere steder, hvor mundbind er et krav.

- Der er nogle borgere, hvor en udgift til mundbind kan blive en betragtelig del af et lavt rådighedsbeløb.

- Vi skal ikke ende i en situation, hvor folk genbruger mundbind, fordi de ikke har råd til at købe nye, da det vil kunne øge smitterisikoen, siger Peder Hvelplund.

Da der blev indført krav om mundbind i den offentlige transport i august, blev der efterfølgende lavet en aftale, som gjorde det muligt for borgere med presset økonomi at hente gratis mundbind hos kommunen.

Det gælder for eksempel folk på kontanthjælp eller integrationsydelse.

Peder Hvelplund har tidligere spurgt regeringen, om ordningen også gælder pensionister og studerende.

I et folketingssvar torsdag skriver justitsminister Nick Hækkerup (S), at det er op til kommunerne at håndtere ordningen lokalt, og at det i visse tilfælde vil være muligt at få mundbind som studerende.

- Det har dog ikke været forståelsen, at for eksempel pensionister og studerende generelt er omfattet, men afhængigt af de pågældendes økonomiske omstændigheder vil dette kunne være tilfældet, skriver han.

