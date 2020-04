Forældre med børn i vuggestue, dagpleje og børnehave skal have penge tilbage, siger partier før forhandlinger.

Flere partier vil give forældre penge tilbage for institutionspladser, fordi de ikke har kunnet få passet deres børn, siden Danmark lukkede delvist ned midt i marts.

Det skriver DR Nyheder.

Selv om institutionerne onsdag så småt begyndte at åbne igen, vil både Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti som udgangspunkt kompensere alle berørte forældre med tilbagevirkende kraft fra 1. april.

- Alle forældre med børn i vuggestuer, dagpleje og børnehaver både i offentlige og private institutioner skal have deres penge tilbage, siger Venstres børneordfører, Ellen Trane Nørby.

Mange institutioner er enten ikke åbnet endnu eller har begrænsede åbningstider. Derfor vil Venstre give forældrene penge tilbage for hele april.

- De har ikke haft gavn af pasningstilbuddet i lang tid, og selv nu med åbningen kan man mange steder ikke åbne for alle børn, siger Ellen Trane Nørby.

Prisen på en plads i daginstitution varierer fra kommune til kommune. En vuggestueplads i hovedstaden koster eksempelvis mellem 3000 og 4000 kroner om måneden.

De Konservatives undervisningsordfører, Mai Mercado, mener ligeledes, at forældre skal have deres penge tilbage.

- Der er rigtig mange familier, der sidder hårdt i det lige nu, og de betaler flere tusinde kroner hver måned for et daginstitutionstilbud, som de ikke får. Det er kun fair, at de får de penge retur, siger hun.

Også blandt regeringens støttepartier er der villighed til at kompensere forældre for de ubrugte pladser i institutionerne.

Enhedslisten mener ikke, at forældre skal betale, hvis de ikke kan få deres børn passet, selv om institutionerne åbner.

SF og De Radikale vil fokusere på de familier, som er økonomisk trængte.

Fredag formiddag vil partierne mødes til forhandlinger hos børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

For godt fire uger siden bebudede regeringen, at blandt andet institutioner skulle holde lukket. I første omgang i 14 dage.

I den forbindelse sagde Pernille Rosenkrantz-Theil, at forældre ikke skulle regne med at få deres penge tilbage. Siden blev lukningen dog forlænget.

/ritzau/