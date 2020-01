Enhedslisten får opbakning fra De Radikale og DF til sit forhandlingskrav om at styrke den interne revision.

I en tid, hvor svindel- og korruptionsskandaler står i kø, skal den interne vagthund i Skat reetableres og styrkes.

Det mener Enhedslisten, som nu vil stille krav om ikke blot at reetablere den interne revision i skatteforvaltningen, men også sikre vagthundens uafhængighed fra departementet.

Det skriver Politiken.

- Når vi ser disse skandalesager og oplever, at det er alt for nemt at svindle, så vækker det vores alle sammens tillid til de helt bærende samfundskonstruktioner, siger Enhedslistens skatte- og finansordfører, Rune Lund, til avisen.

- Hvis vi mister tilliden til dem, der indkræver vores skat, så mister man simpelthen lysten til selv at betale skat og bakke op om fællesskabet. Og så eroderer hele vores samfundsmodel, siger han.

Inden længe indledes forhandlingerne om at udmønte 1,7 milliarder kroner, som blev afsat på de røde partiers finanslov til at styrke skatteforvaltningen.

Det er ved de forhandlinger, at Enhedslisten vil medbringe kravet om at genetablere den interne revision i Skatteministeriet. Det skal i første omgang ske med 25 ekstra årsværk - altså fuldtidsstillinger - mener partiet.

Rune Lund siger, at det er helt afgørende, at vagthunden bliver gjort uafhængig af departementet.

Partiet foreslår, at den interne revision skal referere til et nyoprettet revisionsudvalg. Denne model har eksperter i offentlig revision og brancheorganisationen for godkendte revisorer (FSR) også foreslået.

Udspillet om at genskabe og sikre uvildigheden af den interne vagthund får umiddelbart opbakning fra både Dansk Folkeparti og De Radikale:

- Vi er super positive over for forslaget. Det giver umiddelbart rigtig god mening at styrke den interne revision som led i den opgradering af kontrollen, som vi skal til at forhandle om, siger De Radikales skatteordfører, Kathrine Olldag, til Politiken.

/ritzau/