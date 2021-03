870 indlagte med covid-19 i midten af april.

Sådan lød den dystre forudsigelse fra Statens Serum Institut (SSI), da regeringen og dens støttepartier genåbnede butikker over hele landet samt afgangsklasser i Nordjylland og Vestjylland.

Men allerede halvanden uge efter genåbningen, erkender SSI's direktør Henrik Ullum, at de 870 indlagte er skudt over mål.

»Heldigvis har smitteudviklingen fulgt et af de mere gunstige scenarier vores modellører regnede på. Så lige nu har vi ikke kurs mod 870 indlagte i midt april, også langt til dramatisk udvikling i fx Tjekkiet og Estland,« skrev han mandag aften på Twitter.

Direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum

Fejlskuddet melder sig i en række af fejlskud og overvurderinger fra SSI. Senest forudsagde SSI, at antallet af daglige smittede ville stige betydeligt i løbet af februar, fordi de små skolebørn kom i skole.

Men det skete ikke.

Det seneste fejlskud får nu Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, til at skyde med skarpt efter regeringen, som gang på gang har brugt SSI-beregningerne som et faktum i genåbningsforhandlingerne.

»Regeringen bruger de her worst case-beregninger til at skræmme befolkningen og blokere for enhver sund fornuft i genåbningsforhandlingerne. Det må stoppe nu, for det her beregninger er bedste mands bedste bud, men ikke nogen endegyldig sandhed« siger Søren Pape til B.T.

Søren Pape Poulsen (KF)

Hos Venstre har sundhedsordfører Martin Geertsen også været ude med riven. Han mener, at regeringen må reagere hurtigt og genåbne mere her og nu.

»Grundlaget for, at vi ikke kunne åbne mere tidligere, var jo de 870 indlagte i midten af april. Det må man forstå nu var et lidt for frygtsomt scenarium. Det får mig til at slutte, at nu må vi se at få sat gang i genåbningen,« siger han til Ritzau.

Da partierne i slutningen af februar forhandlede den første genåbningsfase, blev hele den borgerlige blok bedt om at forlade forhandlingerne, fordi de ville gå længere end den ekspert-indstilling, som forelå på baggrund af SSI-beregningerne.

Men fordi regeringen ikke tør at gå ét eneste skridt videre end SSI's scenarier, bliver små selvstændige holdt lukket, og skoleelever forbliver hjemsendt – uden nogen grund.

Martin Geertsen (V)

»Det viser bare, at regeringen holder Danmark lukket længere end nødvendigt. Det rammer hver dag hårdt pressede virksomheder og børn, der mistrives,« siger Søren Pape.

Lige nu sidder partilederne i forhandling med Mette Frederiksen om den næste genåbning efter påske. Men det seneste eksempel på, at SSI's beregninger igen skyder over målet, gør, at regeringen ikke kan bruge dem som en entydig præmis, som de andre partier skal tilslutte sig i forhandlingslokalet, mener Pape:

»Vi må bruge vores sunde fornuft frem for regeringens skrækscenarier, når vi skal åbne Danmark. Og det vil jeg stå fast på i forhandlingslokalet.«

Men det er vel ikke regeringen, som styrer, hvad SSI kommer frem til?

»Det er regeringen, som gang på gang har prædiket overdreven forsigtighed. Og det er regeringen, som bestemmer, hvordan den italesætter og bruger SSI's beregninger,« siger han.