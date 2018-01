Bred kreds af partier vil forhindre, at unge, der deler pornografisk materiale, forveksles med pædofile.

København. Unge mennesker, der uden tilladelse deler pornografisk materiale med jævnaldrende, skal straffes for det. Men de skal ikke forveksles med pædofile.

Det mener en bred kreds af partier på Christiansborg, der spænder fra Dansk Folkeparti over Venstre og Radikale Venstre til Enhedslisten, skriver Politiken lørdag.

Partierne vil, alt efter hvordan dommene falder ud i den store sag om deling af børneporno, sætte sig sammen og drøfte en ændring af reglerne. S vil derimod fastholde den nuværende ordning.

Politiet er i færd med at sigte flere end 1000 danskere for spredning af børneporno via Facebooks beskedtjeneste Messenger.

Langt de fleste er jævnaldrende eller lidt ældre end de 15-årige, der optræder i videoen.

Hvis de sigtede bliver dømt, vil det fremgå af deres såkaldte børneattest i de næste 10 år. Det kan spærre vejen for en lang række uddannelser og job, der har med børn at gøre, samt frivilligt arbejde som spejderleder eller træner i en sportsklub.

- Det lyder barskt. De fleste tænker på ældre mennesker, som har forgrebet sig på børn, når der er en plet på børneattesten, siger Venstres retsordfører, Preben Bang, til Politiken.

- Det er klart noget, vi skal ind at overveje. Men i første omgang vil jeg afvente, hvordan sagerne falder ud, siger han.

Zenia Stampe, ordfører for Radikale, mener, der skal laves en helt ny paragraf i straffeloven, der specifikt handler om digitale krænkelser.

- Al sympati er selvfølgelig med ofrene. De lider stor skade, som kan forfølge dem resten af livet. Men det er ikke hensigtsmæssigt, at jævnaldrende krænkere bliver stemplet som pædofile.

- Det er ikke den forbrydelse, der er begået her, og de færreste vil mene, at det gør dem uegnede til at passe vores børn, siger Zenia Stampe til Politiken.

