Hvornår skal jeg på pension? Kan jeg trække mig tidligere tilbage, hvis jeg har ondt i ryggen og nedslidte knæ?

Det er spørgsmål, der optager store dele af befolkningen, mens næste folketingsvalg rykker tættere og tættere på.

Og de tre store partier - Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet - er fuldstændig uenige om, hvad der skal ske og hvornår forud for forhandlingerne, der starter torsdag.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er nemlig ikke på bølgelængde med DF i den sag, selv om de begge ønsker differentieret pension, forklarer hun i et interview med B.T.

B.T. talte med Mette Frederiksen i hendes kampagnebus forud for forhandlingerne, der starter torsdag Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere B.T. talte med Mette Frederiksen i hendes kampagnebus forud for forhandlingerne, der starter torsdag Foto: Jens Nørgaard Larsen

»På hundredevis af møder, på mails. på Facebook og hen over køledisken i supermarkedet har jeg fået at vide, at der er et problem med pensionsalder og nedslidning. Vi vidste egentlig godt, det ville komme, da efterlønnen blev forringet, hvilket vi var imod. Jeg har lige talt med en kvinde på et dampvaskeri, der har været på arbejdsmarkedet i 41 år og så frem til at komme på efterløn. Men det kan hun ikke komme efter de nuværede regler,« siger Mette Frederiksen.

Dansk Folkeparti mener, at en ordning for nedslidte først skal træde i kraft, når den generelle folkepensionsalder når op over 70 år – og gør den først i år 2040?



»Der er vi uenige. Jeg vil i gang nu. Jeg kan ikke vente, for nogle er kommet i klemme, fordi efterlønnen er blevet så dårlig. Mange vil også gerne trappe gradvis ud af arbejdsmarkedet«

Hvis man f.eks. er 56 år nu, og kan gå på pension når man er 68, kan man så komme tidligere på pension ifølge jeres forslag?



»Ja, det vil man kunne. Og hvis det bliver et år tidligere kan det omfatte flere personer end hvis det er to år. Det er dem, der skal på pension de næste ti år, vi primært tænker på. Det kommer ikke til at gælde alle. Men det er jo heller ikke alle, der er nedslidte.«

Lars Løkke kalder det valgflæsk, og siger at han vil afsløre jeres bluffnummer?



»Det er jo ikke bluff. Vi har lagt en plan frem. Hvad har Løkke gjort? Han har forringet efterlønnen, og forsøgt at forhøje pensionsalderen.«

Men han har måske ret i, at I ikke har en færdig plan?



»Det har vi heller ikke. Jeg har sagt, vi vil indføre en ret til tidligere folkepension. Det skal være rettighedsbaseret, så folk ikke skal stå med hatten hånden og blive visiteret.«

Men en ret for hvem? Jeg skal jo ikke have den vel?



»Nej, det er dem, der har længst tid på arbejdsmarkedet og som er nedslidte - vi skal finde det krydsfelt. Vi har ikke hele teknikken på plads.«

Skal man bevise, at man f.eks. er startet på arbejdsmarkedet som 17-årig og har været der i 40 år?



»Ja vi skal finde ud af, hvor længe folk har været på arbejdsmarkedet. Jeg har ikke sagt 40 år, men mange år. Og folk skal være reelt nedslidte. Hvis vi danner regering efter næste valg har vi nogle muskler i embedsapparatet til at regne det igennem.«

DF vil gerne inddele det i faggrupper, så det handler om svejsere og ikke skolelærere?



»Det er hårdere at være slagteriarbejder end at være folketingspolitiker. Men det betyder ikke, at skolelæreren ikke også kan blive nedslidt. Så vi foreslår en rettighed, hvor de ufaglærte og faglærte får rettigheden og en ordning ved siden af, der kan samle andre op.«

Det lyder som om, det kan blive ret dyrt?



»Vi afsætter tre mia. om året i denne valgperiode. Det vil så sige 12 mia. Det er det vi kan finde penge til nu. Nogle mener, det er alt for lidt - andre at det er en bombe under dansk økonomi. Det kan ikke være begge dele.«

Men har I et regnestykke, er viser, at det er det tal, der er behov for?



»Nej, det er det beløb vi kunne finde. Og så må vi se hvor langt, pengene rækker.«

Jeg talte med en kvindelig murer på 29 år, der skal på pension når hun er 72,5. Og hun sagde, hun vil dø inden da. Hvornår synes du, hun skal på pension?



»Med det her forslag tager vi ikke stilling til, hvad vi skal gøre om 40 år. Det, vi taler om nu, er det arbejdsmarked vi har nu.«

Hvor langt tror du, du kan komme i forhandlingerne?



»Jeg tror ikke på, at Løkke-regeringen indfører en ret til tidligere folkepension. Men det kan være, vi kan forbedre nogle af de ordninger, der er.«

Men du lover at gøre det efter et valg?



»Det vil jeg gøre alt for. Men det kommer jo an på, hvordan mandaterne er fordelt. Vi skal finde ud af hvordan det hele skal hænge sammen : Skattesystemet, pensionssystemet, ferielovgivning og overenskomster.«

Manden for bordenden, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er ikke så meddelsom:

»Jeg noterer mig, at partierne har mange holdninger om pensionsalderen ude i virkeligheden. Vi må se hvilke temaer, der kommer op, når vi sidder ved forhandlingsbordet,« siger han.