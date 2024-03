Michael Svarer, som er kommet med forslag til en CO2-afgift på landbruget, fandt personangreb ubehagelige.

Mens en række partier hurtigt har været ude og at tage afstand til den skarpe retorik, som profosser Michael Svarer måtte finde sig i, da han onsdag gæstede Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling, så vil Danmarksdemokraterne, der er lodret imod en CO2-afgift på landbruget, ikke blande sig i den sag.

Netop det var emnet til generalforsamlingen, hvor Michael Svarer, der er formand for den ekspertgruppe, som er kommet med forslag til en CO2-afgift på landbruget, var inviteret med som gæst.

Her måtte Michael Svarer finde sig i personangreb, som han fandt ubehagelige, hvilket han fortalte om til DR og Berlingske bagefter.

Blandt andre SF's formand, Pia Olsen Dyhr, Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, og De Konservatives gruppeformand, Mona Juul, har på det sociale medier X taget afstand fra behandlingen af Michael Svarer.

Men samme afstandtagen kommer der ikke fra Danmarksdemokraterne, som længe har tordnet mod en CO2-afgift på landbruget.

Landbrugsordfører Hans Kristian Skibby (DD) vil ikke blande sig i debatten eller svare på, om behandlingen af Michael Svarer er uacceptabel eller ej.

- Jeg skal ikke være smagsdommer. Jeg styrer mine egne meldinger. Jeg skal ikke være dommer i et slagsmål, der er mellem andre grupper, siger Skibby.

Han tilføjer dog med henvisning til Michael Svarer:

- Man kan ikke klandre budbringeren. Det er en opgave, han har fået af politikerne. Det politikerne, man skal vende sin frustration mod. I særdeleshed regeringen.

På generalforsamlingen sagde landmanden Holger Iversen fra Als ifølge Berlingske blandt andet følgende til Michael Svarer:

- Inden du kom, sad vi og snakkede om, at du egentlig er modig. Havde det nu været 1824, så havde vi i formiddag været ved at bygge en galge ude bagved og havde hængt budbringeren. Vær glad ved, at det hedder 2024.

Efterfølgende konstaterede Michael Svarer til DR, at det var "lidt usædvanligt at få deciderede personangreb, når man er inviteret ned for at holde oplæg".

Og han tilføjede "det er ubehageligt, at man ikke kan tale ordentligt til folk, man har inviteret".

Michael Svarer var inviteret til generalforsamlingen for at svare på spørgsmål om de tre CO2-modeller for landbruget, som ekspertgruppen med Michael Svarer i spidsen, præsenterede i sidste uge.

Mens Hans Kristian Skibby ikke vil blande sig i retorikken fra dele af landbruget, så vil regeringspartiet Venstre det gerne.

Venstre er internt presset på spørgsmålet om en CO2-afgift på landbruget, men opførslen over for Michael Svarer er ikke i orden, lyder det i en skriftlig kommentar fra politisk ordfører Torsten Schack Pedersen.

- Jeg er rystet over at høre, hvad Michael Svarer har skullet stå model til under sit besøg hos Bæredygtigt Landbrug. Det er helt i orden at være uenig med Michael Svarer, men vi bliver nødt til at kunne tale ordentligt til hinanden.

- At nogen kan få sig selv til at snakke om at klynge Michael Svarer op, fordi han har lavet nogle beregninger, som man er uenig i, er fuldstændig uacceptabelt, og det hører selvfølgelig ingen steder hjemme, siger Torsten Schack Pedersen.

Han tilføjer, at han generelt oplever, at danske landmænd opfører sig ordentligt, selv om de er imod en CO2-afgift.

/ritzau/