Flere partier bakker op om kritik af kulturpolitik, men der er ikke støtte til at opdele ministerium.

Regeringen har ikke en klar vision for, hvad der skal ske på kunst- og kulturområdet. Kulturministeriet bør derfor splittes op i to, så der bliver både et kunstministerium og et idrætsministerium.

Sådan lyder det torsdag i en kronik i Berlingske, som er forfattet af Zenia Stampe, Jens Rohde og Marianne Jelved, der alle sidder i Folketinget for De Radikale.

Det første synspunkt møder opbakning fra flere af kulturordførerne blandt Folketingets partier.

- Vi mener, at kulturen og kunsten generelt set er alt for underprioriteret. Det kan man bare se i langsommelige forhandlingsforløb, siger kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk (SF).

Samme toner lyder fra Enhedslisten og De Konservative.

- Vi deler fuldstændig og har selv givet udtryk for vores frustration over, at der ikke sker mere på det område, siger kulturordfører Søren Søndergaard (EL).

Han nævner dog mediepolitikken som et område, hvor der er sket noget.

Det skyldes ifølge Søren Søndergaard ikke mindst, at der i forståelsespapiret fra sidste år mellem S-regeringen og støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten blev indskrevet, at dansk public service skulle styrkes.

De Konservatives kulturordfører, Birgitte Bergman, undrer sig over, at regeringen "blander en håndboldhal sammen med nogle af vores toneangivende kulturbærende institutioner".

- Det er en helt forkert måde at anskue tingene på.

- Vi skal have fokus på kulturen, og det har regeringen ikke haft i hele dette forløb, siger Birgitte Bergman.

De Konservatives kulturordfører er imidlertid uenig med De Radikale i, at løsningen er at dele Kulturministeriet op i to.

- Hvis man virkelig vil noget mere og skabe noget større volumen og indflydelse for det ministerium, så handler det om at gøre det stærkere.

- Dér synes jeg, man hellere skal se, hvordan man forstærker samarbejdet mellem Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. For rigtig meget kultur er også erhverv, siger Birgitte Bergman.

SF's Charlotte Broman Mølbæk tror heller ikke på, at problemerne bliver løst ved at splitte Kulturministeriet op.

- Jeg tror desværre, at vi bare ville se, at det ville blive et endnu mindre og nedprioriteret ministerium med meget færre penge, og så skulle man også bruge ekstra penge på embedsværk, siger hun.

Enhedslistens Søren Søndergaard er heller ikke umiddelbart så lun på idéen om at dele Kulturministeriet op. Han henviser dog til, at en sådan beslutning ligger hos statsminister Mette Frederiksen (S).

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar til kritikken fra kulturminister Joy Mogensen (S).

/ritzau/