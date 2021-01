Borgerforslag om at fratage kommunerne handicapområdet støttes af mindst fire partier på Christiansborg.

Et borgerforslag, der før jul fik rundede 50.000 underskrifter og dermed blev sendt til Folketingets partier, har fået de første partier med på vognen.

Til Politiken fortæller Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, at de alle støtter, at handicapområdet skal fjernes fra kommunerne. På Twitter tilslutter Nye Borgerliges Mette Thiesen sig også forslaget.

Dansk Folkeparti er "åbne for" at se om området ligger bedre et andet sted.

Stillerne bag borgerforslaget har ingen holdning til, hvor området skal flyttes hen. Men i forslaget er det dog noteret, at arbejdet på handicapområdet er tæt knyttet til sygehusene og psykiatrien, der hører til hos regionerne.

Handicapområdet har været kommunernes siden kommunalreformen i 2007.

Men stillerne bag borgerforslaget peger på, at der er tale om et meget specialiseret område, som blev splittet op fra 14 amter til 98 kommuner i den forbindelse.

Ifølge stillerne er det en del af forklaringen på, at Ankestyrelsen i så høj grad går i rette med kommunerne, når borgere klager over afgørelser fra kommunerne.

Ifølge Socialministeriet fandt Ankestyrelsen i 2019, at kommunerne havde rod i sagsbehandlingen i omkring halvdelen af de sager, som blev forelagt styrelsen.

Det var 46 procent af sagerne om voksne handicappede og 51 procent af sagerne om børn med handicap.

Da et borgerforslag ikke en til en er et beslutningsforslag, der kan fremsættes i Folketinget, betyder de 50.000 underskrifter heller ikke, at der er en færdig tekst, som Folketinget kan tage stilling til.

Både Radikale Venstre, Enhedslisten og Nye Borgerlige mener, at det er tydeligt, at kommunerne ikke magter opgaven. SF går skridtet videre og peger på, at regionerne bør overtage området.

De to store borgmesterpartier, Venstre og Socialdemokratiet, er dog ifølge Politiken mere forbeholdne.

Venstres ordfører, Marie Bjerre, vil ifølge avisen hellere gøre reglerne på området enklere, sådan som kommunerne har efterlyst.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) advarer mod at tro, at problemerne på området løses ved at flytte det fra kommunerne.

/ritzau/